Le Napoli balaye la Lazio

Quatre points séparent la Lazio et le Napoli au coup d'envoi, mais la formation romaine n'a pas su mettre à profit le facteur domicile et s’incline lourdement sur le score de 3-0. Callejón et Insigne par deux fois sont les buteurs.

598

Lazio 0-3 Napoli

Le banc trop court de la Lazio

Insigne plie l'affaire

Le second poteau est son habitat naturel, c’est là où il surgit dans le dos des défenses adverses pour planter ses pions, précisément le neuvième de la saison sur un service d’Hamšík bientôt meilleur buteurdu Napoli, mais probablement déjà meilleur passeur sur la même période. Cette ouverture du score à la 26minute lance lesvers une large et importantissime victoire permettant de porter à sept longueurs leur avance sur leur adversaire du jour. La troisième place est presque dans la poche, quant à la Lazio , elle voit ses poursuivants revenir pour une course à la Ligue Europa serrée, le meilleur moyen d'y aller sera encore de remporter la coupe.C’est sans Lulić, De Vrij et Biglia qu’Inzaghino se présente au coup d’envoi du match qui peut changer le destin proche de la Lazio . Trois titulairessur blessure, ça la fout mal quand on sait que les limites dessont les secondes lignes pas toujours à la hauteur. Bastos , Lukaku et Murgia ont donc la lourde tâche de les faire oublier au sein d’un 3-4-2-1. En face, 4-3-3 et équipe type pour le Napoli, avec Strinić qui a remporté le ballottage sur Ghoulam. Les absences se font sentir côté, l’équipe est passive, peine à sortir de sa moitié de terrain, Bastos défend parfois... à genoux, la circulation de balle est laborieuse, du coup ça finit souvent en longs ballons devant. Seul Felipe Anderson essaye de prendre les choses en main, mais il n'est pas assisté. Les visiteurs concluent ainsi la première mi-temps avec une possession de 68% et en n'ayant subi qu’un seul danger à la suite d'une sortie hasardeuse de Reina, mais Immobile n’a pas le lob millimétré dans son registre. Sur l’action suivante, lesne sont d’ailleurs pas loin du 2-0, mais l’enroulé du gauche d’Insigne finit hors cadre, on passe près du KO qui ne semble que reporté.Le Napoli n'a pas besoin de trop forcer pour arriver au tir, Hamšík s'y essaie de loin à la reprise, mais Strakosha repousse ainsi le centre-tir à ras de terre du même Slovaque. C'est finalement Insigne qui inscrit le 2-0, un drôle de but avec un service lobé d' Allan vers la petite surface que le «» touche de la pointe du pied à la retombée. Finaud le Lorenzo. Cela a le mérite de réveiller la Lazio , moyennant notamment l'entrée de Keita. Le Sénégalais a une bonne opportunité tandis qu'Immobile trouve l'épaule d'Hysaj. À l'heure de jeu, Inzaghi a déjà effectué tous ses changements, mais ses autres jokers s’appellent Hoedt et Patric ... À vrai dire, le défenseur néerlandais frôle le cadre d'une demi-volée sur corner, tandis que Patric est à deux doigts de la réduction du score à la suite d'un carambolage, mais Hysaj est miraculeux ! Leslâchent du lest dans les vingt dernières minutes et souffrent face à la verve de Keita, Zieliński et Rog entrent ainsi en jeu pour renouveler le pressing. Suffisant pour que les hôtes retournent dans le rang et encaissent un dernier pion d'Insigne (14 buts cette saison), une demi-volée imparable à la limite de la surface à la suite d'une action rondement menée. À noter, pour finir, les 1059 ballons touchés par le Napoli, dont les 174 pour le seul Jorginho , auteur également de 162 passes avec un taux de précision de 93%. Fou.