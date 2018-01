Le Napoli assure contre le Hellas

1

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho, Hamsík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Hellas (4-4-1-1) : Nicolas - Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Cáceres - Rômulo, Bessa, Buchel, Verde - Fares - Kean. Entraîneur : Fabio Pecchia.

» Oui, la Curva B du San Paolo aime d'amour son Marek Hamšík. Le néo-meilleur buteur de l'histoire du club a eu droit à sa banderole . Et si, cette fois, il n'a pas marqué, le Napoli a encore gagné.Cette seizième victoire de la saison en Serie A a mis longtemps à se concrétiser, mais Kalidou Koulibaly a fini par débloquer la situation sur un corner botté par Mertens. Le gardien se troue, et le défenseur sénégalais en profite pour placer sa tête, 1-0 à la 66. Douze minutes plus tard, Lorenzo Insigne déboule sur l'aile gauche, centre au deuxième poteau, où José Callejón n'a plus qu'à mettre le pied en opposition, 2-0.Et voilà comment le leader napolitain reprend quatre points d'avance sur la Juve.