Le Naby chéri

Auteur d’une énorme saison avec le RB Leipzig, Naby Keita a autant impressionné que la deuxième place de son club. Technique et vif, ce milieu de terrain moderne passé par Istres fait craquer toute l’Allemagne. Retour sur son parcours et sa nouvelle notoriété.

Adaptation express

Une espèce rare de koala

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC, sauf ceux de Keita (Bild et France Football)

Chaque année, l’équipe type de l'Observatoire du football CIES est passée sous silence. Pourtant, chaque année, elle offre des révélations étonnantes. Basée sur les seules statistiques récoltées au cours de la saison, cettea souvent fière allure et intègre certains des meilleurs joueurs de la planète. Pour 2016-2017, Cristiano Ronaldo Lionel Messi et Manuel Neuer font par exemple partie du onze. Dans l’entrejeu, on retrouve Paul Pogba Thiago Alcántara et... Naby Keita. Flatteur.C’est que le bonhomme, inconnu lors de son arrivée en Allemagne l’été dernier, a cartonné avec le RasenBallsport Leipzig, dauphin surprise du Bayern Munich. Huit buts et sept passes décisives pour un milieu central (qui a parfois joué devant la défense, parfois un peu plus haut), ça impressionne. «, présente Michel Dussuyer , ancien sélectionneur de Guinée qui lui a fait connaître l’équipe nationale en 2014.» Un talent qui ne fait aucun complexe face aux adversaires, n’hésitant pas à se projeter rapidement vers l’avant. Quitte à assassiner l’ego de Benjamin Stambouli Mais qui aurait pu miser sur ce minuscule gabarit mesurant un mètre 72 pour 64 kilogrammes et donc encore un peu léger dans l’impact physique ? Seuls ceux qui ont attentivement suivi la Ligue 2 2013-2014 et qui ont un œil sur le football autrichien pouvaient en fait s’attendre à de telle performances. Keita avait déjà montré de quoi il était capable dans ces deux championnats. Arrivé à Istres (sans sa famille) en provenance d’Horoya en 2013, le petit Naby ne tarde pas à s’illustrer en deuxième division (quatre pions et neufen 22 titularisations). Malheureusement pour lui, l’Hexagone voit sa pépite quitter le pays et son club relégué en National. Direction le Red Bull Salzbourg, qui lâche mine de rien 1,5 million d’euros pour l’attirer dans ses filets. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau domicile, nouveau contexte : l’environnement change totalement pour celui qui n’est parti d’Afrique qu’un an auparavant. Résultat : la première saison est difficile... avant que la seconde ne se révèle d'excellente facture (douzeen 24 titularisations !)., note Dussuyer, qui a attentivement suivi le garçon.» «, confirme le numéro huit.Un an après avoir rejoint Leipzig, dont le projet sportif ambitieux s’appuie sur de jeunes pousses, le voilà ainsi qualifié pour la prochaine Ligue des champions, avec pas mal de clubs à ses pieds. À seulement 22 ans. Certaines rumeurs laissent même entendre un intérêt de la part du Paris Saint-Germain. Sauf que son club compte bien le conserver et ne le lâchera vraisemblablement pas pour moins de cinquante millions (le prix de sa clause libératoire). D’autant que Keita fait l’unanimité là-bas, que ce soit pour son rendement sur la pelouse ou pour sa gentillesse naturelle et sa simplicité en dehors. «, a d’ailleurs témoigné le principal intéressé.» Et sinon, est-il satisfait de sa saison ? «» À croire qu’il n’a pas vu l’équipe type CIES...