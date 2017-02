Le mythique commentateur de l'AC Milan ému par Deulofeu

0

Youtube

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tiziano Crudeli ne sait décidément pas prononcer un nom en entier. Après le désormais légendaire Boa, Boa, Boa, Teng, Teng, Teng , c'est désormais Gerard Deulofeu, arrivé en prêt cet hiver à Milan, qui a eu l'honneur de se faire saucissonner son nom hier.Il faut dire que l'action est aussi belle que décisive. Le score est de 0-0 à la 88minute, l'AC Milan est réduit à neuf. L'ailier espagnol mystifie son défenseur et centre entre les jambes du défenseur pour délivrer un caviar à Pasalic, qui passait par là au bon moment. Les Rossoneri remportent le match 0-1 et restent à proximité des places européennes, à deux points de l'Inter et trois de la Lazio.C'en est trop pour Tiziano. Il fond en larmes et sort son petit mouchoir. «Beaucoup plus difficile avec Błaszczykowski.