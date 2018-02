Le mur jaune boycotte le match de Dortmund

19

NB

Scène inhabituelle à Dortmund Connu pour la ferveur de ses supporters et pour son stade toujours rempli, le Borussia Dortmund a dû faire face à Augsbourg lundi soir sans son célèbre mur jaune (1-1). Des groupes de supporters de Dortmund avaient appelé au boycott du match pour protester contre les rencontres de Bundesliga jouées le lundi. Imposée par la Ligue de football allemande afin de laisser un jour de repos supplémentaire aux équipes disputant la Ligue Europa, cette nouveauté est loin de faire l'unanimité chez les supporters qui désirent continuer à ne jouer que le week-end.27 000 supporters sont restés chez eux, soit exactement un tiers de la capacité totale du stade. Comme quoi, quand on aime, on compte quand même.