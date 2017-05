Le mur du Piémont

Ils sont cyniques, brutaux et décisifs, mais putain qu'ils sont beaux. Oui, voir une défense en action peut être jouissif. La Juventus l'a une nouvelle fois prouvé mardi soir face au Barça. Et à la fin, c'est Allegri qui gagne.

9k

La culture du millimètre

Docteur Giorgio

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ces mecs le savent. Leur destin est ainsi fait, les murs de gosses ne sont pas pour eux. Devenir un jour défenseur, c'est avant tout refuser la lumière. Le devenir à la Juventus , c'est épouser une culture et accepter de livrer son corps à la cause d'une philosophie. Dans la bouche de Leonardo Bonucci , maître ciseleur, l'approche se décline de cette manière : «(...)(Barzagli et Chiellini)» Le Barça le savait, les chiffres le prouvaient.Tirer la Juve, c'était se préparer à regarder le cynisme dans les yeux et voilà, en quatre-vingt-dix minutes d'une manche aller, ce que les hommes de Massimiliano Allegri ont rendu sur leur propre pelouse. Une organisation parfaite, un ensemble fabriqué dans la culture du millimètre et l'attaque totalement maîtrisée d'une diligence catalane trouée tactiquement dès les premières minutes de la soirée. Allegri avait prévenu ceux qui voulaient «» d'aller au cirque et ne voulait voir autour de lui que des âmes prêtes à souffrir. Puis les images. Bonucci qui réduit Neymar au statut de tout petit jouet. Chiellini qui glisse, se relève, hurle, marque, reglisse et va frapper la moindre main qu'il croise. Alex Sandro qui rit au visage de Messi, ne cesse de combiner avec Mandžukić et dessine tranquillement les contours de la gauche de demain. Dani Alves qui assure, Buffon qui jongle avec son âge, et la paire Pjanić-Khedira qui saupoudre l'ensemble de finesse tactico-technique. Et, devant, les vagues. Allegri le savait : «Voilà comment la Juventus a avant tout retourné le Barça mardi soir : par l'engagement, la rigueur et les couilles. Pour le romantisme et l'esthétisme, on repassera. Oui, avec la paire Bonucci-Chiellini, la manière n'importe pas toujours. Il faut accepter de voir des fautes avec, s'il le faut, un tacle plus appuyé que la moyenne, une anticipation supérieure et une exécution souvent parfaite. Le cœur et l'âme de cette Juventus sont là. Ses certitudes aussi. Car si l'on ne sait pas encore jusqu'où elle ira, on sait déjà comment elle ne tombera pas, ce qui est déjà beaucoup. Et, dans cette bataille, nos yeux se sont souvent arrêtés sur un homme : Giorgio Chiellini , trente-deux ans et diplômé jeudi dernier en master de gestion des entreprises à l'université de Turin. Son sujet ? «» Ses forces ? Multiples, au point que Bonucci a plusieurs fois expliqué lui avoir «» pour progresser. Face au Barça , la tour de Pise a une nouvelle fois été majestueuse, solide et en plus décisive. Comme le disait à la fin des années 90 Doc Gynéco, le «» . Sa patiente, cette fois, était catalane. Et ce matin, cette dernière n'a plus grand-chose pour espérer un retour identique à celui connu contre le PSG . L'histoire serait trop simple.