Le mur amiénois à l'épreuve du feu

Avec Lyon, Monaco, Paris et Marseille au menu, la fin de saison des Amiénois ressemble à un affreux parcours du combattant. Mais pour traverser la tempête sans sombrer, le promu sait qu'il pourra compter sur une défense aussi solide qu'étonnante, la troisième meilleure du championnat au moment d'aborder la dernière ligne droite.

Crapule de calendrier

Garder assez de carburant

Par Alexandre Doskov

Propos de IC recueillis par AD

Tout s'est déroulé l'été dernier. Après avoir arraché la première accession en Ligue 1 de son histoire à la dernière seconde de la dernière minute de la dernière journée, le SC Amiens avait mis une petite pièce dans la fente pour récupérer un caddie et faire son. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Picards n'ont pas chômé. Le staff amiénois en a serré, des paluches, pour boucler des transactions. Et au moment de faire le bilan, les emplettes réalisées avaient de la gueule, surtout au niveau offensif. Recruter Kakuta, Konaté, Traoré et Gakpé pour pas grand-chose était à coup sûr une succession de choix malins.Et pourtant, en jetant un coup d'œil aux performances offensives d' Amiens neuf mois plus tard, pas de quoi sauter au plafond. Le SC a marqué 29 fois en 32 matchs, c'est-à-dire autant que Metz et moins que Lille , les deux relégables directs. Si Amiens reste à bonne distance de la zone rouge et sereinement accroché à sa 13place, il faut chercher les raisons un peu plus bas sur le terrain, au niveau de la défense. Issa Cissokho , le latéral embrigadé l'été dernier par le club à la licorne, démarre la séance de: «» Un collectif qui est aujourd'hui la troisième meilleure défense du championnat à égalité avec Monaco En Ligue 1, les Amiénois n'ont jamais encaissé plus de 3 buts dans le même match. Pas mal pour un promu qui n'avait jamais mis les pieds en Ligue 1 avant le mois d'août dernier. Et Issa Cissokho a beau mettre en avant le groupe dans son ensemble, au moment de jeter un œil sur les chiffres, la solidité défensive d' Amiens a un visage : celui de Régis Gurtner . Derrière Benjamin Lecomte et Baptiste Reynet , c'est lui qui a arrêté le plus de tir depuis le début de saison, et Cissokho tient à rendre à Régis ce qui est à Régis : «Devant Gurtner, Pélissier mise sur la stabilité pour sa colonne vertébrale défensive, avec Gouano et Adenon comme valeurs sures. Quant aux rotations, Cissokho estime qu'elles sont faites intelligemment, et donc comprises par les joueurs qui vont faire un petit tour sur le banc. Le Sénégalais distribue les bons points à la politique RH de son coach : «» Mais le calendrier est une crapule. Ça fait un mois qu'Amiens n'a affronté que des adversaires pour le maintien, et en explosant Caen le week-end dernier, le SC a bouclé une série de quatre matchs d'affilée sans défaite. Empiler ces points et couler un peu plus les équipes de bas de tableau était une sacrée bonne idée. Surtout quand on s'apprête à affronter Lyon, Monaco, Paris et Marseille dans les six dernières journées.Première part de gâteau, l'OL, au Groupama Stadium, ce samedi après-midi. Une équipe contre laquelle Amiens avait perdu 2-1 à l'aller à cause d'un doublé d'Aouar dans les dernières minutes. Une sale soirée de décembre qui reste encore en travers de la gorge d'Issa Cissokho : «» Au-delà du match contre l'OL, Cissokho résume le sprint final des siens par un bel euphémisme, «Autre mauvaise nouvelle, Lyon, Marseille et Monaco vont lutter jusqu'au bout pour une place en Ligue des champions et n'ont donc pas intérêt à lever le pied, mais Issa Cissokho refuse de baisser les yeux : «» Autre enjeu pour Amiens, garder assez de carburant dans le réservoir pour tenir jusqu'au bout malgré un style de jeu très dépensier en énergie. «, promet Cissokho.» Ce mal de tête, les Amiénois le retrouveront peut-être le dimanche 20 mai au matin, après une nuit passée à fêter leur maintien.