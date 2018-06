Le Mondial des femmes

Après quatorze jours de compétition, la Coupe du monde tient déjà une victoire : avoir réussi l’exploit de ramener les femmes russes dans les stades de foot. Mais aussi les Iraniennes et bien d’autres.

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Le rire est gras, argentin, et perce le calme matinal qui berce la terrasse d’un café posé au bord du jardin d’Alexandre, à Saint-Pétersbourg. Instant poésie : «concha de la madre» Là, Neolina, 37 ans et un marmot sur les genoux, tique, puis finit par sourir. Avant la Coupe du monde, cette employée d’un H&M de la ville n’avait jamais mis les pieds dans un stade et ne s’intéressait même pas vraiment au foot. «, confie-t-elle.» Pas sûr, même si l’immense Dmitri Khomich se pointe sur le terrain.Il y a une semaine, pourtant, Neolina a reçu un carton d’invitation de la part d’une amie qui avait le droit à un +1 pour une soirée un peu spéciale : un Russie-Égypte, au stade Krestovski. Allez, pourquoi pas : «Sbornaya» . Soit : la découverte d’un monde que les femmes russes connaissaient mal, qu’elles aimaient alimenter de doux clichés sur la violence et le salaire trop élevé des footeux. Aujourd’hui, Neolina tient une conversation sur ce petit génie qu’est Aleksandr Golovin et n’hésite pas à vanner la troupe de supporters de l’: «» Un Mondial peut bien changer deux-trois choses dans une vie.La preuve : le 15 juin dernier, c’est ce qu’il a fait pour de nombreuses femmes iraniennes lors d’un Maroc-Iran, joué à Saint-Pétersbourg, qui restera historique bien au-delà du gazon. Perché sur les hauteurs du Krestovski, il fallait être aveugle pour ne pas voir le stade se transformer en terrain de révolte. Une pancarte a notamment accroché les yeux : "". Oui : alors qu’elles sont interdites d’accès aux matches de foot dans leur pays, par peur de «» , des supportrices iraniennes ont pu s’installer sur un siège et assister à la victoire de laà la dernière minute. L’histoire a tout bousculé et le 20 juin dernier, des centaines d’iraniennes ont pu assister à la défaite de leur équipe face à l’Espagne (0-1) au milieu du stade Azadi de Téhéran. Incroyable mais «» comme l’avançait, blasée mais fière, une supportrice croisée à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours.Une bonne nouvelle dans tout ça : si cette Coupe du monde ouvre les Russes eux-mêmes à de nouvelles cultures, elle aura donc aussi permis aux femmes du pays de rencontrer le foot. Assis dans la ligne 3 du métro aux côtés de sa femme, Mikhaïl se satisfait de la chose : «» Madame acquiesce alors que derrière, une troupe de supporters nigérians se prépare à sortir de la rame pour foncer vers le Krestovski. Maillot dessur le dos, Hellen a fait le voyage de Volgograd, où le Nigeria a battu l’Islande vendredi dernier, à Saint-Pétersbourg en train : «» Pour elle, c’est déjà l’heure de compiler les souvenirs.