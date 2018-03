Le miracle du Hardturm

Un chiffre comme un espoir : au cours de l’histoire, 33% des équipes victorieuses 3-1 lors d’une manche aller en phase à élimination directe de la Ligue des champions ont été éliminées au retour. Le Real Madrid, lui, a connu ça une fois : c’était en 1978, face au Grasshopper Zurich. Recette d’un exploit.

Thrombose et péché mortel

« Il ne reste que les souvenirs... »

Par Maxime Brigand

» Droit dans ses bottes et réchauffé par les quelque 149 couches européennes qu’il a eu à enfiler depuis qu’il a décidé d’opter pour la vie de pilier de couloir, Dani Alves , interrogé en conférence de presse lundi, a prévenu : s’il y a un moment pour faire basculer l’histoire du PSG moderne, c’est maintenant. Pas faux et difficile aussi de contredire l’international brésilien lorsqu'on l’a vu affirmer qu’il n’y a «» . Soit le Real Madrid, maître incontesté de la Ligue des champions (12 victoires dans la compétition, un record), double tenant du titre (2016, 2017) et vainqueur à l’expérience de la manche aller (3-1) chez lui, le 14 février dernier . Un monstre, simplement. Ainsi, où y croire ? Comment ? Dans les chiffres ? Ils sont clairs : sur douze précédents lors d’une phase à élimination directe de la Ligue des champions (depuis 1992), seules quatre équipes ont réussi à se qualifier après avoir été battues 3-1 à l’extérieur lors d’un match aller. Il y a eu le Barça face à Chelsea en 2000 (1-3, 5-1 a.p.), les, à leur tour, face à Naples en 2012 (1-3, 4-1 a.p.) et au PSG en 2014 (1-3, 2-0), et le Bayern contre le FC Porto en 2015 (1-3, 6-1). Non, l’espoir est dans l’histoire : par le passé, le Real est tombé à quatre reprises, toutes compétitions confondues, en Europe, après avoir remporté une première manche à domicile 3-1. Dont une fois en C1.Octobre 1978, au Bernabéu. Une autre époque, un autre décor : la génération Coupe des clubs champions, la parenthèse anglaise où le Liverpool de Bob Paisley danse sur deux titres consécutifs et où Nottingham Forest s’apprête à récupérer le témoin. Sur le plateau de l’édition 1978-1979, on croise alors l’AEK Athènes, le Bohemian FC, Lillestrøm, ou encore le Malmö de Bob Houghton. Puis, un tout frais demi-finaliste de Coupe de l’UEFA, dégagé du printemps européen précédent par Bastia : place au Grasshopper Zurich, mythe aujourd’hui sans tête du football suisse et toujours club le plus titré du pays. Lorsqu’il débarque à Madrid le 18 octobre 1978 pour disputer son huitième de finale de C1, le gang, alors coaché par Helmut Johannsen, sort d’une balade face au Valletta (8-0, 5-3), mais s’attend surtout à se faire refaire la tronche en Espagne. «» , rembobine Raimondo Ponte, titulaire au Bernabéu, particulièrement marqué par l’ouverture du score précoce de Juanito Un bordel, un vrai : la veille, à la sortie de l’avion Zurich-Madrid, le gardien titulaire des Sauterelles, Roger Berbig, a été transféré à l’hôpital après avoir développé une thrombose, sorte de phlébite profonde. Pas le choix, le numéro deux, Roland Inderbitzin, 29 ans et aucun match officiel entre les doigts, tombe sur la feuille de match. Et voilà qu’au bout de cinq minutes, le Real mène logiquement 1-0. La suite ? Un succès 3-1 d’un onze madrilène «» et mis dans le doute par un but claqué à l’heure de jeu par Claudio Sulser, futur meilleur sniper de l’édition. De cette soirée, il dit : «Forcément, le but de Sulser bouscule le script. Une question : à quoi tient un exploit ? À ce dont l’on se souviendra dix, quinze, vingt, quarante ans plus tard, probablement. Avant le retour, Ponte se dit surtout que cela tiendra à autre chose : «» Dans un stade du Hardturm brûlant, alors que Helmut Johannsen n’a pas varié l’approche - «» -, Claudio Sulser ouvre rapidement le score. Là, l’histoire tourne, le Grasshopper touche le poteau, l’ambiance grimpe et tout tourne en faveur des Suisses. «, raconte Sulser.» Voilà le Real de Luis Molowny, génération Pirri-Del Bosque-Juanito-Santillana, au sol et hors de la C1.De cette soirée reste un bruit : après avoir contesté auprès de l’arbitre la validité du deuxième but suisse pour un hors-jeu de position visiblement évident, Juanito fait exploser la vitre du vestiaire visiteur du Hardturm. Aucune image, en revanche. Claudio Sulser : «» Unique, même si le parcours du club zurichois s’arrêtera en quarts de finale face à Nottingham Forest, futur vainqueur (1-4, 1-1). Reste désormais toujours deux options pour le PSG : pleurer ou le faire. C’est une question d’histoire.