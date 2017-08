Le minimum pour Séville, la promenade pour Glasgow

Vidéo

La logique a été plus ou moins respectée sur les terrains ce mercredi soir.Grandissime favori de son barrage pour la Ligue des champions, Séville est allé chercher une victoire aux forceps en Turquie . İstanbul Başakşehir ne s'est pas laissé faire et a répondu à l'ouverture du score de Sergio Escudero par Eljero Elia à l'heure de jeu, mais Wissam Ben Yedder , titulaire, a donné l'avantage aux Espagnols à cinq minutes du terme (1-2).Pendant ce temps-là, l' Olympiakos a renversé la vapeur contre Rijeka , qui a frappé le premier par Heber avant de céder (2-1, buts de Vadis Odjidja Ofoe et d' Alaixys Romao dans le temps additionnel). Le Celtic a eu beaucoup moins de mal à faire craquer son adversaire : les Écossais ont une jambe et demie en C1 puisqu'ils ont explosé Astana 5-0 ! Scott Sinclair s'est notamment offert un doublé.Enfin, Maribor n'a pu ramener qu'une défaite 2-1 de l'Hapoël Beer-Sheva. Une rencontre marquée par la superbe volée d' Anthony Nwakaeme Boom.