Le Milan séché à Cagliari

Cagliari 2-1 Milan AC

MB

Série noire.En pleine structuration de son nouveau projet, le Milan AC a bouclé sa saison dimanche par une défaite logique à Cagliari (1-2) dans les dernières minutes. Une dernière baffe qui fait tâche au bout d'une campagne très moyenne qui laisse donc les hommes de Vincenzo Montella sur une sixième place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.Ok, Cagliari n'avait rien à jouer mais ce déplacement au Sant'Elia‎ avait la gueule parfaite du piège, lesrestant sur trois succès consécutifs à domicile. Bingo, João Pedro a ouvert le score assez logiquement au quart d'heure de jeu, mettant la bande de Massimo Rastelli sur orbite. Sur orbite mais aussi dans un confort qui aurait pu coûter cher car en seconde période, Cagliari a levé le pied, vu Carlos Bacca manquer un penalty à l'heure de jeu et Lapadula égaliser sur un nouveau penalty. Dans la foulée, Paletta a été expulsé et Fabio Piscane a filé la victoire aux Sardes dans les arrêts de jeu.Le Milan AC boucle donc l'exercice avec une série de six matches de rang sans le moindre succès à l'extérieur.Putain de vieille gloire.