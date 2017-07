Coincé dans le ventre mou de la Serie A depuis plusieurs saisons, l’AC Milan retrouve de l’ambition cet été et pose un pied affirmé sur la route du podium. En attendant celle du titre. Le secret ? L’arrivée d’investisseurs chinois prêts à hisser le club lombard là où il doit être : sur le toit de l’Europe.

Make Milan great again

« Se qualifier en Ligue des champions est l'objectif »

Par Maxime Delcourt

C'est un évènement qui a fait peu de bruit dans les médias. C'est même dans une discrétion presque indécente que l' AC Milan , après plus de trente ans entre les mains de Silvio Berlusconi , a été vendu le 13 avril dernier à Rossoneri Sport Investment Lux. Pourtant, c’est bien avec des ambitions très élevées qu’a débarqué ce groupe d’investisseurs chinois. Avec, en tête, l’idée d’entrer dans une nouvelle ère le plus rapidement possible.À peine deux mois plus tard, le 12 juin précisément, Vincenzo Montello, fort d’un portefeuille chargé en gros billets, avait déjà claqué 100 millions d’euros sur le marché des transferts. Et réalisé quatre jolis coups : en défense ( Mateo Musacchio et Ricardo Rodríguez, 33 millions d’euros au total), au milieu (Franck Kessié, 28 millions) et aux avant-postes ( André Silva , 38 millions). L’entraîneur italien aurait pu en rester là que le mercato aurait déjà été une belle petite réussite. C'était sans compter sur les recrues débarquées en Lombardie depuis un mois avec, d'un côté, des joueurs d'expérience censés amener un peu de profondeur à l'effectif ( Fabio Borini ) et, de l'autre, de jeunes talents déjà bien installés en Serie A ou en sélections nationales ( Andrea Conti , Hakan Çalhanoğlu). Le tout doublé d'une petite dose de glamour avec la prolongation de Gianluigi Donnarumma et les arrivées officialisées en fin de semaine de Lucas Biglia et Leonardo Bonucci , «» , dixit Montella.De quoi entamer le championnat avec la banane. D’autant plus que Montella et ses généreux dirigeants semblent prêts à réaliser un dernier joli coup en attaque. Nikola Kalinić et Pierre-Emerick Aubameyang sont notamment évoqués, mais c'est bien Andrea Belotti qui semble en passe de céder aux appels d'un projet taillé pour les sommets - paraîtrait même que lesont proposé 45 millions d’euros plus M’Baye Niang et Gabriel Paletta pour arracher leitalien au Torino . Si Belotti, auteur de 26 buts la saison dernière, venait à porter le maillot rouge et noir, nul doute que l’ AC Milan aurait tous les arguments pour espérer reprendre son histoire et aller tutoyer les premières places du championnat.Une véritable révolution, donc, quand on sait que le Milan n’a peut-être pas réalisé un mercato aussi excitant depuis l’été 2002 (avec les signatures de Nesta, Rivaldo ou encore Seedorf), et surtout que le club n’a plus entendu parler du podium depuis 2013 et une troisième place qui annonçait alors quatre saisons indignes du standing local. Ce dont semble particulièrement conscient Vincenzo Montella , même s’il refuse de se mettre trop de pression : «(...)» De très bons joueurs même, qui incarnent l’avenir, la stabilité et qui ont presque tous déjà expérimenté la Serie A ou le haut niveau européen. Ce qui ne doit pas manquer d’enthousiasmer ceux pour qui une Ligue des champions n’a pas la même saveur sans Milan. C’est-à-dire tout le monde, non ?