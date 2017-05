Le Milan retrouve l'Europe, le Genoa se sauve et Empoli tremble encore

Les rossoneri avaient besoin d'une victoire pour valider leur ticket en Europa League, c'est chose faite. Sassuolo rend hommage au Master 1000 de Rome, le Genoa s'impose et peut enfin fêter son maintien, ce qui n'est pas encore le cas de l'Empoli, battu par l'Atalanta et qui joue avec le feu.

Juventus 3-0 Crotone

Milan 3-0 Bologna

Empoli 0-1 Atalanta

Genoa 2-1 Torino

Sassuolo 6-2 Cagliari

Udinese 1-1 Sampdoria

Et de une victoire pour le Milan made in China après trois nuls et deux défaites, c'est un retour en Europe après trois ans d'absence ! Montella insiste sur non néo 3-5-2 en titularisant pour la première fois le duo Bacca-Lapadula, le premier est invisible, le second toujours aussi généreux et imprécis, même s'il a une grosse opportunité pour ouvrir rapidement le score sur un hors-jeu non-valable (la déviation d'Helander étant volontaire). Situation quasi identique en seconde mi-temps, mais c'est bien Montolivo qui le sert, aucun doute cette fois. Le salut vient de Deulofeu qui ajuste Mirante après une jolie louche de Mati Fernandez, dans la foulée, le revenant Honda transforme un coup-franc. Lapadula arrondit la marque dans les arrêts de jeu. Le Milan l'emporte 3-0 et assure sa sixième place, synonyme de barrages d'Europa League.Plus c'est long, plus c'est bon comme dirait Barbara B.Sous les yeux de Spalletti qui a sa ferme dans le coin, Papu Gomez fête sa première convocation avec l'par son quinzième but de la saison, une frappe sèche hors de la surface qui échappe des gants de Skorupski. En seconde période, El Kaddouri trouve la poitrine et le pied droit d'un Masiello héroïque sur sa ligne de but. Quand ça veut pas, ça veut pas. Empoli continue de jouer avec le feu et devra aller chercher son maintien en s'imposant à Palerme quand Crotone recevra la Lazio . Avec cette victoire, l' Atalanta valide sa cinquième place.Pour donner un sens à la dernière journée de Serie AIl y a huit ans, le jumelage entre les ultras des deux camps avait été fortement mis à mal par la victoire du Genoa envoyant le Toro en Serie B. Pas d'entourloupe cette fois, grâce à la participation de Joe Hart qui finit très mal la saison. La grande gigue anglaise loupe son placement sur le coup-franc excentré de Veloso et sa sortie sur le centre de Lazovic, Rigoni et Simeone Jr n'ont ainsi plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et assurer une victoire qui leur permet de se sauver (la réduction du score de Ljajic sur un coup-franc dévié est anecdotique). Le Marassi des grands jours peut exulter.Parce qu'il y aura de nouveau cinq derbys intramuros l'an prochain avec le retour concomitant du Hellas.Non, le disque n'était pas rayé, sides Chumbawamba a retenti trois fois de la sixième à la treizième minute, c'est parce que Sassuolo a inscrit autant de buts. D'abord son capitaine Magnanelli qui fêtait son retour après s'être fait les croisés, ensuite Berardi profitant d'une mauvaise relance de Rafael et enfin Politano. Trois frappes hors de la surface bien placées. Sau réduit le score de la tête à la conclusion d'un long une-deux avec Dani Alvès, mais Borriello dévie légèrement un coup-franc de Sensi et ça fait 4-1 à la pause. Le festival continue avec un penalty de Iemmello, un coup de casque de Ionita et un intérieur pied droit de Matri. 6-2, balles neuves.Pour la pluie de buts et au bon souvenir de Fifa 98.Second match sans enjeux de la journée. Zapata secoue Silvestre, déborde et centre à ras de terre au troisième poteau d'où déboule Cyril Théréau , douzième but pour l'ancien Orléanais. Le rouge de De Paul en tout début de seconde période relance la rencontre et Muriel se charge de chauffer définitivement l'ambiance. Après avoir transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu, le Colombien chambre allègrement son ancien public, ce qui rend fou le capitaine Danilo qui l'attrape par le cou. L'arbitre règle ça avec une expulsion pour les deux protagonistes. Pas volé, tiens !La moyenne pour le "r" à la française du francophile Federico Casotti aux commentaires sur le multiplex de Sky Italia