Le Milan rate le coche

Milan (4-3-3) : Donnarumma – Abate (Silva, 56e), Bonucci, Romagnoli (Musacchio, 6e), Rodríguez – Kessié, Biglia, Bonaventura – Suso, Cutrone (Kalinić, 67e), Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Sassuolo (3-5-2) : Consigli – Lemos, Acerbi, Peluso – Lirola, Mazzitelli, Sensi (Cassata, 58e), Missiroli, Rogério (Dell'Orco, 75e) – Berardi (Ragusa, 54e), Politano. Entraîneur : Giuseppe Iachini.

À Milan, personne ne pourra chambrer personne demain au boulot.Sans doute motivés par la défaite du voisin intériste , les joueurs de Gattuso démarrent la rencontre sur un rythme élevé. Manque de chance pour les, le joueur le plus en forme sur la pelouse est bien milanais de naissance, mais il joue gardien à Sassuolo Andrea Consigli écœure en effet tout le monde avec pas moins d'une demi-douzaine d'arrêts en première période. Le second acte est un peu plus tranquille pour le portier visiteur, les Milanais s'épuisant devant une équipe de Sassulo bien décidée à prendre un point crucial dans la lutte pour le maintien. Elle a failli avoir mieux : sur une action anodine, Politano est lancé dans le dos de la défense et crucifie Donnarumma d'un joli tir croisé. Mais Kalinić parvient finalement à tromper Consigli d'une belle frappe en pivot sous la barre.Le Milan ne reprend qu'un point à l' Inter et à la Roma et dit sans doute adieu à la grande Europe, une nouvelle fois.