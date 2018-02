Le Milan pépère, Arsenal et Dortmund ont souffert

Le Milan a assuré, Arsenal et Dortmund en ont sué, et les hooligans du Spartak Moscou ont flingué la soirée.

Milan et Ludogorets , c'est neuf coupes d'Europe à eux deux, dont neuf pour Milan. Et a priori, avant le match, les Italiens, vainqueurs 3-0 à l'aller, avaient plus de chances de rester en course pour faire grimper leur total que leurs homologues au nom rigolo. Ni surprise, ni pitié, Milan fait le taf sobrement, sans fioriture ni spetacle. Un but de Borini et au lit.Avant le début du match, Arsenal avait autant de chances de se faire sortir que de gagner la Premier League. Autrement dit : absolument aucune. Du coup, tonton Arsène en profite pour distribuer du temps de jeu aux plus démunis. Mais Arsenal est une équipe pleine de surprise. Menée 2-0 après 25 minutes, lesoffrent à leurs supporters des frayeurs de qualité. Au retour des vestiaires, Kolašinac et ses copains rappellent rapidement qui est le chef de la cour de récré (47). Un chef qui a la morve au nez et qui pleure sa maman, mais qui passe au tour suivant.Match des hipsters «» , c'était surtout LA vraie affiche de ces seizièmes de finale. Une affiche qui prend vite une tournure désagréable pour les amateurs de maçonnerie. Sans son mur jaune pour le soutenir, Dortmund peine à se défaire du piège bergamasque. Après 83 minutes de bagarre, un goal de raccroc bien dégueulasse de Marcel Schmelzer envoie Dortmund au huitième ciel.Reposé sur ses basques lauriers après sa victoire 3-1 à Moscou, l'Athletic se laisse malmener sans craquer pendant toute la première période jusqu'à la tête de Luiz Adriano juste avant la pause. Tout en gestion, leségalisent et gèrent leur deuxième mi-temps pépère. Le but de Melgarejo en fin de match n'y changera rien. En dehors du terrain, les supporters russes et basques rivalisent de violence et de bêtise. Leurs affrontements causeront même le décès d'un policier anti-émeutes espagnol. Une qualification au goût très, très amer pour l'Athletic.Peut-être le plus sous-coté des matchs de 21h. Du foot, des goals, du carton rouge, du suspense... Bref. Du pain, du vin, du Boursin. Mention spéciale pour Raúl Navas , buteur et expulsé plus tard pour un deuxième carton pas malin pour un sou. Au bout du compte, Salzbourg se qualifie logiquement et rejoint les seizes meilleures sous-équipes d'Europe.