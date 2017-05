Le Milan met la pression sur Donnarumma

AS

Le début de la partie de poker entre l'AC Milan et Mino Raiola.Selon le, les dirigeants du Milan ont fixé un ultimatum à Gianluigi Donnarumma et son agent afin que le gardien prolonge avec les. Dans le cas contraire, le grand espoir pourrait passer la saison prochaine sur le banc en guise de sanction. Sous contrat jusqu'en 2018, le jeune italien (18 ans) suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens et Mino Raiola est bien décidé à faire monter les enchères.Titulaire dans les cages de l'AC Milan à seulement 16 ans, Donnarumma compte déjà plus de 70 matchs en professionnel et trois sélections avec la. Régulièrement comparé à Gianluigi Buffon pour sa précocité, le gardien de deux mètres est promis à un brillant avenir.Un avenir qu'il a choisi de confier à Mino les bons tuyaux.