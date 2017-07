Le Milan étrille le Bayern à l'ICC

1

[⚽️ VIDEO BUT] #FCBACM Calhanoglu passe en revue la défense du Bayern et marque un but exceptionnel !https://t.co/52UTmbdki2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 juillet 2017

AS

Le Bayern a les fesses rouges... et noires.Le Milan a donné une leçon ce samedi au Bayern Munich(4-0) lors de l'International Champions Cup, actuellement organisée en Chine. Les Milanais menaient déjà 3-0 à la mi-temps grâce à l'ivoirien Franck Kessié et au doublé du jeune attaquant de 19 ans formé au club, Patrick Cutrone. Hakan Calhanoglu, le milieu offensif turc arrivé cet été en provenance du Bayer Leverkusen, a lui scellé le sort de la rencontre en inscrivant un but magnifique en fin de match. Leonardo Bonucci a fait ses débuts sous les couleursen entrant en cours de jeu en seconde mi-temps. Corentin Tolisso était lui bien titulaire avec le Bayern Munich mais le Français s'est distingué en loupant une énorme occase en fin de partie.