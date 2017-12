Le Milan et le Gamba Osaka en mode Olive et Tom dans une pub

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» ... des sous.Sous contrat avec Toyo Tires, le Milan réalise depuis plusieurs années des vidéos avec la marque japonaise de pneumatiques (coucou Adil Rami et Jérémy Ménez ). Et cette fois-ci, on a le droit à une animation façon– pilotée par le créateur du dessin animé culte, Yoichi Takahashi – dans laquelle on retrouve Ricardo Montolivo, Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodríguez et André Silva confrontés à des joueurs du Gamba Osaka (D1 nippone). Pour deux minutes de plaisir.Aux dernières nouvelles, ils n'étaient pas huitièmes de Serie A, Olive et Tom