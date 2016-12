Le Milan au ralenti

157

AC Milan 0-0 Atalanta

Mauvaise opération pour lesdans le peloton de tête. Après sa défaite lundi sur la pelouse de la Roma (1-0), l' AC Milan a été tenu en échec par l' Atalanta Bergame Dans le brouillard de San Siro, les Milanais ne sont pas parvenus à faire la différence, malgré de belles occasions en seconde période. Le match nul est finalement plutôt logique, et il permet aux hommes de Gian Piero Gasperini de revenir provisoirement à deux longueurs du Napoli et de la Lazio La Juve et la Roma, qui s'affrontent ce soir à Turin, se frottent les mains de ce résultat.