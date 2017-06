Le Milan AC sous la menace de l'UEFA

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Épée de Damoclès.Après Porto, un autre géant européen pourrait être touché par des sanctions de l'UEFA : le Milan AC. Les Lombards ont accumulé 255 millions d'euros de pertes depuis trois ans, ce qui entraine un non respect des règles du fair-play financier. Mais le changement de propriétaire a temporairement sauvé les Rossoneri.Un nouveau point de règlement dit que dans cette situation, un club peut enregistrer des déficits supérieurs aux limites autorisées à condition de présenter de solides garanties bancaires et un business plan permettant de retrouver rapidement l’équilibre financier.Coup de bol, c'est exactement le cas du Milan. L'UEFA a donc repoussé son jugement à octobre selon la presse italienne, mais les Milanais ne se font guère d'espoir. Sanctions il y aura, reste à savoir leur sévérité. D'autant plus que l'UEFA vient de frapper fort le FC Porto . Des sanctions qui porteraient sur la saison 2018-19 et une possible interdiction de recrutement. On comprend mieux pourquoi les dirigeants milanais empilent les recrues depuis quelques jours.