Le Mexique sort la Russie

Mexique 2-1 Russie

FC

C'était un peu la finale du groupe C.Avec respectivement trois et quatre points, la Russie et le Mexique pouvaient tous deux se qualifier en demi-finale en cas de victoire. Et c'est le second qui l'a emporté, s'emparant du même coup de la deuxième place derrière le Portugal et éliminant son adversaire du jour.Les choses ont pourtant mal démarré pour les Sud-Américains. Un peu avant la demi-heure de jeu, Samedov ouvrait intelligemment le score, faisant sauter les supporters. Une joie de courte durée, puisqu'Araujo égalisait cinq minutes plus tard d'une belle tête lobée. Au retour des vestiaires, le Mexique passait devant grâce à Lozano, opportuniste sur une incroyable bévue du portier russe, Akinfeev. Zhirkov, lui, récoltait un deuxième jaune pour un coup de coude et abandonnait donc ses dix potes qui devaient inscrire deux pions pour poursuivre dans la compétition. Trop difficile pour eux. D'autant que l'arbitre a refusé de leur accorder un penalty en déjugeant l'assistant vidéo.Reste donc un peu de travail à l'organisateur de la prochaine coupe du monde pour bien y figurer dans un an.