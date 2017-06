Le Mexique se débarrasse des néo-zélandais

Mexique X-X Nouvelle-Zélande

Le Mexique s'est sorti du piège tendu par lesC'est pourtant le néo-zélandais Chris Wood qui a animé la première période. Après quelques occasions et quelques manqués, Wood a fini par trouver la faille juste avant la pause. Profitant d'une perte de balle bête des Mexicains et bien servi par Lewis, l'attaquant de Leeds a ouvert le score et les siens avaient une mission en deuxième mi-temps : tenir bon.Dommage pour eux, le Mexique avait des envies de victoire. Une première grosse frappe de cochon de Jiménez du Benfica , puis un deuxième pion de Peralta et les Mexicains tenaient leur succès. Les dernières offensives des, dont cette barre transversale trouvée par Ryan Thomas à cinq minutes de la fin, ont donné des sueurs froides au Mexique mais n'ont pas suffi. Ni les dix minutes d'arrêts de jeu qui ont rendu la fin de match interminable.Ça fait 2-1 pour le Mexique , et une deuxième défaite en deux matchs pour la Nouvelle-Zélande qui s'apprête à dire au revoir à la compétition.