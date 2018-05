Le match que vous n'avez pas regardé : SC Brühl - Yverdon Sport

Un match d’adieux et sans enjeu, un speaker savoureux, un penalty fatal, un quatrième arbitre en débardeur et une fin qui fait mal. Tout ça, c’était la dernière de Djibril Cissé en D3 suisse et c’est le match que vous n’avez pas regardé.

SC Brühl 2-0 Yverdon Sport

« On a Cissé, vous avez personne ! »

Letztes Meisterschaftsspiel des SC Brühl - am Samstag um 16 Uhr im Paul Grüninger Stadion gegen Yverdon. Das ist auch das letzte Spiel von Fussballlegende Djibril Cissé für Yverdon. Don't miss! pic.twitter.com/GA6GgyMZd5 — SC Brühl St. Gallen (@scbruehl) 24 mai 2018

Le Lion ne mord plus, mais il a faim

Le sentiment du devoir accompli Meilleur buteur de Promotion League et décrit par tous ceux qui l’ont côtoyé de près comme un modèle, @DjibrilCisse tire sa révérence, apaisé par ses adieux remplis d’émotion au Stade Municipal. https://t.co/grOBFWGsM5 @yverdonsport pic.twitter.com/q9a8YEeFLX — La Région NV (@LaRegionNV) 25 mai 2018

SC Brühl (4-2-3-1) : Lazraj - Nguyen, Jakupović, Ivic, Bozic - Scherrer, Franin - Abegglen (Nikola, 84e), Holenstein (Pontes Arantes, 67e), Huber - Sabanovic (Pavlović, 88e). Entraîneur : Uwe Wegmann.



Yverdon Sport (4-4-1-1) : Da Silva - Marazzi, Dia, De Pierro, Cazzaniga - Deschenaux (Eleouet, 49e), Rochat (Tambwe, 78e), Lusuena, Lenzini (Allouchi, 80e) - Rushenguziminega - Cissé. Entraîneur : Anthony Braizat.

Par Julien Duez

Ce samedi sonnait le clap de fin de l’aventure helvétique de Djibril Cissé à Yverdon Sport, club de troisième division suisse basé dans une agréable ville thermale, dans laquelle l’ancien Auxerrois a prouvé qu’il était encore capable de marquer : 24 pions à son actif cette saison, soit le meilleur score de toute la Promotion League. Et pourtant, malgré sa forme retrouvée, le président d’YS, Mario Di Pietrantonio, n’a pas souhaité prolonger son contrat, invoquant un énième risque avec le genou du Lion. Blessé par ce manque de confiance, Cissé s’est consolé la semaine dernière pour son ultime match à domicile, lorsque le même président a fait donner le coup d’envoi par deux invités de choix : sa mère et Guy Roux , venu spécialement en avion jusqu’en Suisse romande.» Le speaker du SC Brühl sait comment chauffer les 688 spectateurs du jour. Il faut dire que la présence de Cissé dans un championnat amateur en étonne toujours plus d’un, même au bout d'un an. Pour la dernière de la saison, les deux équipes s’apprêtent à disputer 90 minutes sans enjeu, les montées et les descentes étant déjà une affaire réglée. Mais Cissé l’a dit, dans les colonnes du: il veut encore marquer des buts. «Et la partie commence sur un rythme de croisière, bien que Brühl se montre plus dangereux, peut-être par orgueil, sûrement pour terminer la saison sur une bonne note devant son public. Mais en tribune, ce sont les visiteurs qui se font entendre. La Section Lac, un groupe de supporters d’Yverdon, encourage ses joueurs sans interruption, à grands renforts de drapeaux et de tambours. À chaque fois que leur numéro 9 se procure une occasion, elle entame un chant à sa gloire : «» Sourires dans les gradins.Personne, vraiment ? Peu avant la demi-heure de jeu, Adriano de Pierro fait trébucher Samel Sabanovic dans la surface et provoque un penalty contre son équipe. Nico Abegglen se charge de le tirer, et l’ancien du FC Vaduz trompe Dany Da Silva d’une frappe pleine puissance dans le petit filet (1-0, 25). Brühl mène logiquement et tente de maintenir le rythme jusqu’à la pause, en poussant son adversaire à la faute.En deuxième période, Cissé et les siens multiplient les tentatives, mais sans jamais parvenir à revenir à la marque. En lieu et place du quatrième arbitre, c’est un grand type chauve en débardeur, les bras couverts de tatouages, qui se charge de lever le panneau indicateur pour annoncer les multiples changements opérés par l’entraîneur français Anthony Braizat qui semble vouloir inverser la tendance, au contraire de ses joueurs, qui ne forcent pas au vu de l’absence d’enjeu. Profitant d’une mauvaise relance de la défense yverdonnoise, Nikola Bozic tente une percée balle au pied dans la partie de terrain adverse, décale Raphael Huber côté droit, lequel parvient à s’infilter dans la surface et à tromper Da Silva une deuxième fois (2-0, 82). Les visiteurs s’inclinent logiquement et Djibril Cissé n’aura pas réussi son pari. Mais ce n’est que partie remise. «, déclarait-il ainsi à» Les intéressés sont prévenus : à trente-six ans, le Lion a encore la dalle.