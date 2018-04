Le match que vous n'avez pas regardé : Royal Navy-Air Force Central

Du fond de classement de D1 thaïlandaise, des marins et des aviateurs, une presque victoire à l’extérieur, un but infâme et une ancienne gloire de Coupe d’Europe. Tout ça, c’est le duel entre le Navy FC et l’Air Force Central, et c’est le match que vous n’avez pas regardé.

97

Royal Navy FC 1-1 Air Force Central FC

L’ancienne gloire et l’équipe-ascenseur

Vingt-deux soldats maladroits

Royal Navy FC (4-2-3-1) : Nasri - Chernchai, Kongchan, Srisuk - Rattanadee, Pimrat - Ouattara, Vitor Junior, Prommas (Numkanitsorn, 56e), Sangsanguan. Entraîneur : Natipong Sritong-in.



Air Force Central FC (5-3-2) : Kerdpol - Jarunongkran, Sripandorn, Sanmahung, Kapisoda, Chaowana - Makarom (Jaibun, 35e), Nguyen, Pol-udom (Kongchuai, 74e), Jaycee John (Pathomsuk, 59e), Marques. Entraîneur : Andrew Ord.

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Par un étouffant samedi soir, ils sont un peu moins de 2000 à se rendre au Sattahip Navy Stadium, situé dans la province côtière de Chonburi pour assister au derby de l’armée entre le Navy FC et l’Air Force Central qui, comme leur nom l’indiquent, représentent la marine et l’armée de l’air du Royaume de Thaïlande . Le cadre a des airs paradisiaques, mais l’affiche du soir est bien peu reluisante : marins et pilotes (en vérité, des footballeurs tout ce qu’il y a de plus normal) squattent les tréfonds de la Thai Football League, l’Air Force Central en étant même la lanterne rouge. Dans un championnat à dix-huit clubs où les cinq derniers sont relégués dans l’antichambre, la concurrence est féroce. Et alors que le soleil commence à décliner, c’est un âpre combat qui commence pour tenter de sauver sa peau.Tel un ESTAC qui sentirait plus le pad thai que l’andouillette, le Royal Navy FC a la réputation d’osciller entre D1 et D2, au contraire de l’Air Force Central, dont le nom rimait avec succès avant le tournant du XXIsiècle. Et pourtant, le premier parvient à se maintenir à bout de bras dans l’élite depuis 2014, la dernière année où l’on voyait les Aigles bleus titiller les sommets. Remontés en première division à la fin du dernier exercice, les visiteurs n’ont depuis inscrit que quatre malheureux points en dix journées et occupent logiquement la dernière place du tableau. Mais très vite, ils imposent leur tempo aux marins, à l’instar de cette frappe de Jirawat Makarom, repoussée en corner par Chontawat Srisuk pour le plus grand bonheur de Sarut Nasri (aucun lien avec Samir ) qui était battu.Sur une pelouse fatiguée, les Thaïlandais du cru côtoient les baroudeurs du monde entier, présentant parfois des combos de passeports originaux, à l’image du Nigériano-Qatari Jaycee John, qui manque d’ouvrir la marque pour les visiteurs, servi par le Tchéco-Vietnamien Michal Nguyen. Très entreprenant, l’Air Force Central se voit récompensé de ses efforts peu avant la pause, par un éclair de génie d’Aleksandar Kapisoda, qui reprend du talon une tête en retrait d’un défenseur mal inspiré. Bien connu des suiveurs du Mogren Budva au Monténégro , avec lequel il a disputé plusieurs matchs de tours préliminaires de C1 et C3, le Croate, premier étranger à porter le brassard de capitaine depuis son arrivée en terre thaïe il y a trois saisons, permet aux siens de regagner les vestiaires avec une petite avance, méritée, mais terriblement fragile.En deuxième période, la poignée de courageux ayant enquillé le déplacement de cent bornes donne de la voix dans son parcage. Les consignes du coach australien Andrew Ord sont simples : maîtriser cette courte avance en jouant bas et en exploitant les contres au maximum. Il en résulte un enchaînement de tentatives lointaines et approximatives, mais c’est justement la méthode qui amène l’égalisation du Navy FC à dix minutes du terme. Chusana Numkanitsorn reprend de la tête un centre-tir à trente mètres de Sarawut Chernchai et inscrit son troisième but de la saison. Les multiples abordages des marins finissent par porter leurs fruits et permettent aux hommes de l’ancien international thaïlandais Natipong Sritong-in d’arracher le point d’un nul mérité. De quoi nourrir des regrets pour les Aigles bleus, qui restent englués à la dernière place du classement, tandis que leurs adversaires du jour reviennent à trois points du premier non-relégable : le club de la police qui, dans le même temps, a mis à l’amende les civils du Sukhothai FC (2-1).