Le match que vous n'avez pas regardé : Maribor-Olimpija Ljubljana

NK Maribor (4-3-3) : Handanovič - Šuler, Milec, Viler, Ivković - Pihler (Vrhovec, 88e), Hotič (Mlakar, 79e), Derviševič - Tavares, Zahovič, Kramarič (Mešanović, 71e). Entraîneur : Darko Milanič.



Olimpija Ljubljana (5-4-1) : Ivačič - Davidson (Vombergar, 58e), Uremović, Apau, Ilič (Savić, 64e), Štiglec - Kronaveter (Zarifovič, 90e), Miškić, Čanađija, Tomić - Abass. Entraîneur : Igor Bišćan.

Par Julien Duez

Il y a des championnats où le suspense n’existe pas à cause d’un club-locomotive assuré d’être champion dès le début de saison. En Slovénie, c’est presque pareil avec le NK Maribor dans le rôle du gâche-plaisir, sauf que lesont chaque année un concurrent qui les chatouille jusqu’au bout. Cette année, c’est leur rival de la capitale Ljubljana qui a endossé le costume du trouble-fête. À trois journées du terme, les deux équipes sont au coude-à-coude et cela tombe bien puisqu'elles doivent justement s’affronter pour un nouveausur les terres du champion en titre.Alors que les vingt-deux acteurs pénètrent sur la pelouse du Stadion Ljudski vrt, les tribunes sont pleines à craquer et les deux kops hurlent à pleins poumons pour encourager leurs troupes, séparées d’un petit point seulement. Une victoire de l’Olimpija, et les Dragons de la capitale retrouvent la première place avec laquelle ils jouent au yo-yo depuis le début de la saison. Et dès le coup d’envoi, on sent les visiteurs gonflés à bloc. Jason Davidson remporte son duel face à Martin Milec , sert Dino Štiglec qui déboule à toute allure sur son flanc gauche, avant que ce dernier ne centre pour Dario Čanađija. Le Croate projette tout son corps en avant pour reprendre le ballon de la tête et ouvre le score en s’écroulant dans la surface (0-1, 3).Très vite, Martin Milec se rattrape, puisque c’est lui qui offre la balle de l’égalisation à Luka Zahovič, lequel remporte sans mal son duel face à Aljaz Ivačič (1-1, 12). Le Slovéno-Portugais a la balle du 2-1 au bout du pied dans la foulée, mais sa demi-volée passe largement au-dessus. Qu’importe, Maribor prend le contrôle de la rencontre et Ljubljana n’a qu’une seule occasion franche à inscrire à son actif avant la pause : une frappe lointaine de Issah Abass, captée sans mal par Jasmin Handanovič. L’issue finale est plus ouverte que jamais, seules les statistiques donnent l’avantage d’un cheveu à l’Olimpija.Pas à l’aise dans son costume de meilleur buteur de Prva Liga, le capitaine Marcos Tavares se met en avant sur l’aile droite lorsqu'il centre au niveau du poteau de corner pour la tête de l’inévitable Zahovič, dont le coup de casque fracasse la transversale et ressort du but pleine puissance, non sans avoir très distinctement franchi la ligne de but au passage (2-1, 52). C’est le moment que choisissent les deux kops pour enchaîner un craquage massif, mais bon enfant. En dehors de quelques torches jetées sur le pré, aucun incident n’est à déplorer, mais Ljubljana reprend la partie en main. Abass retente sa chance de loin, mais cette fois-ci, sa frappe heurte l’équerre de Handanovič, battu. Le Ghanéen a des jambes de feu et un œil de lynx qui voit Stefan Savić partir seul au but. Une passe de vingt mètres plus tard, l’Autrichien crochète puis feinte Handanovič, qui n’a d’autre choix que de lui plonger dans les tibias pour empêcher l’égalisation. Manque de bol, la faute est grossière, le jaune inévitable, et Kronaveter ne tremble pas au moment de tirer son penalty en force (2-2, 74).Il reste un quart d’heure à jouer, malheur à celui dont le mental flanchera en premier. C’est le cas de Jasmin Mešanović, dont le petit ballon piqué finit dans le petit filet de l’Olimpija. Ce n’est pas le cas en revanche de Dino Štiglec, qui adresse un centre tendu au jeune André s Vombergar, arrivé cet été en provenance de D2 argentine dans la capitale slovène. Confiné à un rôle de, il remplit parfaitement sa mission en sautant une dernière fois plus haut que tout le monde et crucifie Handanovič pour la troisième fois, de la tête encore, décidément (2-3, 90). Malchanceux, les joueurs de Maribor touchent une dernière fois le poteau dans le temps additionnel. Lesabandonnent leur fauteuil de leaders à leurs adversaires du jour, qui comptent désormais deux points d’avance à deux journées du terme. Et il n'y a pas que le parcage qui s'est senti pousser des ailes. Ledu club lui-même semblait terrassé par l'émotion après le coup de sifflet final.