Le match que vous n’avez pas regardé

Ce samedi à Belfast se disputait le « classico » du championnat nord-irlandais. Glentoran, 23 titres de champion, connu pour être le club favori de George Best lorsqu'il était enfant, recevait Linfield et ses 51 titres. Si la rencontre est généralement celle qui draine la plus importante affluence de la saison, cette année fera figure d’exception. Vexée d’être accusée d’avoir chanté et diffusé à plusieurs reprises un chant sectaire, strictement interdit en Irlande du Nord lors du match aller, la plus grosse association de supporters de Linfield avait appelé à boycotter la rencontre. Les supporters de Glentoran, en colère contre leur équipe qu’ils considèrent comme la pire de l’histoire du club, souhaitaient éviter l’humiliation d’un dixième match consécutif sans victoire face à leur ennemi historique.

Opération boycott réussie

Score vierge et ennui

Nacho Novo se demande ce qu’il fait là

Par Charles Thiallier, à Belfast

Situé à l’est de Belfast, entre le Titanic Museum et l’aéroport, « The Oval » n’est pas le monument le plus fréquenté de la ville. Le domicile de Glentoran ne voit généralement les télés et les radios se présenter à son entrée qu’une fois par an : le jour du derby entre Glentoran et Linfield, les deux meilleurs ennemis du football nord-irlandais. Quelques heures avant la rencontre, alors que les techniciens ont bien du mal à installer leurs caméras dans une enceinte dont les tribunes ont plus de 80 ans, un homme est déjà présent : Graem. Le trésorier et fidèle supporter du club a le visage de celui qui s’attend à un après-midi difficile. Pas sur le terrain, mais en tribune, et non pas pour la raison à laquelle on pourrait penser. «Si Graem est inquiet, c’est que la semaine précédant le derby a été très animée. Le «» , la plus importante organisation des fans de Linfield, a demandé à ses supporters de boycotter la rencontre. La raison ? Une plainte déposée auprès de la police nord-irlandaise par des supporters de Glentoran, qui accusent les fans de Linfield d’avoir diffusé et chanté à plusieurs reprises le chantlors du Boxing Day pour la première rencontre entre les deux équipes. Ce chant était à la base connu pour être l’hymne des «» , un gang protestant unioniste de Glasgow qui l’entonnait lorsqu'il organisait des attaques contre les catholiques. Repris avec des paroles différentes dans plusieurs stades de foot, dont celui des Glasgow Rangers, il a été interdit en Irlande du Nord en 2013 pour éviter toute violence sectaire.» , explique Kevin Milhench, le directeur du club. La réponse de Linfield ne plaît en tout cas pas du tout aux supporters de Glentoran. «» , précise Mark, un fidèle de l’Ovale.Au coup d’envoi, seuls 500 supporters de Linfield ont fait le déplacement, alors qu’ils sont environ 2000 à venir insulter les joueurs de Glentoran en temps normal. Sur le terrain, pas grand-chose à signaler. La forte pluie qui s’abat dans les vingt premières minutes oblige les deux équipes à jouer long, et à donner leur vie à chaque duel. Difficile, alors, de voir la différence entre Linfield deuxième au classement, et Glentoran, huitième (il y a douze équipes dans le championnat). Les locaux sont même tout proches d’ouvrir le score en fin de première période lorsque Gordon se présente seul face à Moore, le portier de Linfield : il remporte son duel, mais son ballon est sauvé sur la ligne par Glendinning. À la mi-temps, le score est vierge, et il ne faut pas se mentir, on s’ennuie ferme.L’occasion rêvée d’aller taper la discute avec quelques fans pour comprendre pourquoi ces deux clubs se détestent. «» , explique Philippe, un supporter de Glentoran. Et le sportif dans tout ça ? «» Ambiance...La seconde période commence sur le même rythme : beaucoup de duels, peu d’occasions, mais des insultes de plus en plus importantes entre les supporters. À la 62minute, Waterworth ouvre enfin le score pour Linfield. Moment choisi par le coach de Glentoran, pour faire entrer l’attraction de la saison en Irlande du Nord : Nacho Novo. Critiqué pour ses problèmes de poids en début de saison, l’ancien milieu des Glasgow Rangers semble affûté. Son niveau technique est clairement au-dessus des 21 autres acteurs, mais en le regardant s’énerver sur la pelouse, impossible de ne pas repenser à ce que disait Philippe à la pause : «Le milieu espagnol permet à Glentoran de se créer quelques occasions avant la fin du match, mais ne peut pas éviter à son équipe une nouvelle défaite face à leurs rivaux. Les quelque 500 supporters de Linfield sont très vite raccompagnés en dehors du stade par les forces de sécurité, sous les insultes de moins en moins fortes des supporters de Glentoran. À la sortie du stade, les supporters sont calmes, presque déçus. «» À l'année prochaine, alors.