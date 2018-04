Le match que vous n'avez pas regardé : Firpo-Alianza

Un derby province-capitale, un stade en ruine chaud bouillant et un record national qui tombe : tout ça, c’est le Clásico Joven entre Firpo et Alianza, et c’est le match que vous n’avez pas regardé au Salvador.

L.A. Firpo 1-2 Alianza FC

Tambours, trompettes et mitraillettes

Rusvel Saravia anota el 1-0 para el Firpo. Une publication partagée par El Gráfico (@elgraficionado) le 28 Avril 2018 à 2 :48 PDT

Herbert Sosa, pour l'histoire

L.A. Firpo (4-4-2) : Martinez - Martinez, Ríos (Jimenez, 44e), Zelaya, Campos - Rodríguez (Lopez, 64e), Roque, Bermúdez, Rodríguez - Saravia (Iraheta, 65e), John. Entraîneur : Geovany Trigueros.



Alianza FC (4-4-2) : Arroyo - Jacobo, Romero, Jimenez, Marroquin - Portillo, Orellana, Monterroza, Sosa (Larin, 67e) - Guerreno (Guevarra, 73e), Ceren (Rivas, 85e). Entraîneur : Jorge Rodríguez

Par Julien Duez

Au Salvador , lesdu ballon rond peuvent se délecter non pas d’un, mais de deux. Le premier oppose le FAS de Santa Ana et le CD Águila de San Miguel , et se veut plutôt géographique, tandis que le second met à l’honneur la rivalité entre la capitale et la province. C’est le un PSG-OM à la sauce salvadorienne , dans lequel s’affrontent l’Alianza CF de San Salvador et le L.A. Firpo. Ce dernier, au même titre que Neuchâtel Xamax en Suisse ou le Deportivo Saprissa au Costa Rica , a la particularité de tenir son nom d’un personnage lié au club, en l’occurrence, le boxeur Luis Ángel Firpo, connu pour avoir balancé par-dessus les cordes le légendaire Jack Dempsey, à New York, en 1923. La popularité de l’Argentin était telle que la même année – et à des milliers de kilomètres de sa terre natale –, un petit club d’Usulután se baptise d’après le taureau sauvage de la Pampa, son surnom sur le ring. Ce samedi, les gants sont de sortie puisque las’achève par la réception du rival. Quoi de mieux pour terminer la saison en beauté ?Déjà assuré de remporter la phase retour du championnat, l’Alianza se déplace sans complexe chez son rival. Sous un beau soleil de fin d’après-midi et sur un gazon tout sauf anglais, les joueurs de San Salvador démarrent en douceur, encouragés par leurs supporters, venus en nombre garnir les tribunes décrépites de l’Estadio Sergio Torres Rivera . En face, l’opposition est plutôt timorée, puisque la célèbre Furia Pampera, du nom donné à lade Firpo, est absente. Les ultras entendent ainsi protester contre la gestion de leur club qu’ils jugent désastreuse. Il est en effet prévu que la recette dusoit saisie pour éponger une dette, mais sachant que les joueurs n’ont pas été payés récemment, la Furia Pampera a flairé le traquenard et appelé, dans un communiqué, à boycotter le match pour éviter que l’argent ne finisse on ne sait où. En lieu et place, elle organise une collecte de fonds pour payer les joueurs. De quoi motiver ces derniers à se décarcasser sur le terrain, à l’image de cette course folle de Ramon Rodríguez sur le flanc gauche. Après avoir déposé deux adversaires, il centre parfaitement pour trouver la tête de Rusbel Saravia, lequel ouvre le score et fait exploser le stade de joie – à l’exception des policiers en tenue paramilitaire qui font office de stadiers et restent impassibles.Hélas, la joie n’est que de courte durée. Peu avant la pause, le bateau Firpo prend l’eau, d’abord avec la sortie sur blessure du défenseur central Jhonny Ríos, puis à cause d'un penalty concédé par les locaux, à la suite d’une poussette un peu trop appuyée d’Edwin Martínez sur Marvin Monterroza. Herbert Sosa ne tremble pas face à Oscar Martinez et remet les compteurs à zéro devant le secteur visiteurs qui nage en pleine liesse et fait redoubler de puissance les tambours et trompettes qui accompagnent leurs chants.L’international salvadorien, gonflé à bloc par son tir au but salvateur, revient des vestiaires plus motivé que jamais. Bien servi par Narciso Orellana , il profite d’une énorme erreur de placement de la défense de Firpo pour fixer le gardien et le tromper d’un petit plat du pied-sécurité qui rentre sans grande difficulté, Martinez s’étant complètement troué. Les locaux sont assommés.Firpo s’incline logiquement, mais profite de résultats favorables dans le même temps pour conserver sa place parmi les équipes qui disputeront le tour final. De son côté, l’Alianza remporte officiellement la, non sans détruire le record de points marqués en une saison, avec très exactement 101 unités inscrites depuis le début de l’exercice. Les hommes de Jorge Rodríguez affronteront donc Pasaquina en quarts de finale, portés sans aucun doute par leur public. Pour la cinquième saison d’affilée, il permet au club de San Salvador d’être l’équipe la plus suivie du championnat, avec pas moins de 58 000 spectateurs présents sur l’ensemble de la. On ne reste pas leader 392 jours d’affilée par hasard.