Le match que vous n'avez pas regardé : Bohemians-Shamrock Rovers

Un championnat qui débute en février, un Clásico en guise d’ouverture, un petit stade comble, des têtes à gogo, un retournement de situation éclair et une communion sous la pluie battante. Tout ça, c’est le derby dublinois entre le Bohemian FC et les Shamrock Rovers, et c’est le match que vous n’avez pas regardé.

5

Bohemian FC 3-1 Shamrock Rovers

La pluie, les fumis et Vincent Cassel

23' Ronan Finn reacts quickest as Graham Burke's overhead kick comes back off the post Bohs 0-1 Rovers. Live: https://t.co/qD0hRoN5C8 pic.twitter.com/tRWaF1rpBq — Soccer Republic (@SoccRepublic) 16 février 2018

Jeu de tête, jeu de compète

73' Bohs 1-1 Rovers - Dan Casey rises highest to head the hosts level! Live: https://t.co/qD0hRoN5C8 pic.twitter.com/8ffVgXCy8G — Soccer Republic (@SoccRepublic) 16 février 2018

.@paddykavanagh14 scored the pick of the bunch in Bohemians 3-1 win over Shamrock Rovers pic.twitter.com/dorwEg99ST — Soccer Republic (@SoccRepublic) 16 février 2018

83' Bohs 3-1 Rovers À third goal in 12 minutes and a second for Dan Casey. What a fightback for Bohemians who have surely sealed the points https://t.co/qD0hRoN5C8 pic.twitter.com/smJKgIq5RS — Soccer Republic (@SoccRepublic) 16 février 2018

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne pouvait rêver mieux. Après presque quatre mois de trêve, le football est de retour en République d’ Irlande . Et si la première division pâtit d’un cruel manque d’intérêt populaire au vu de la concurrence assénée par les sports gaéliques et le rugby, les fans de ballon rond ont pourtant de quoi se réjouir : le choc de cette première journée n’est autre que le derby de la capitale entre les Bohemians du Nord de Dublin, considérés comme l’équipe de la, et les Shamrock Rovers du Sud, représentant davantage la. Le tout dans un Dalymount Park qui affichait déjà comble trois jours avant la rencontre. Ce qui représente 3640 spectateurs, tout de même.Celles et ceux qui n’avaient pu se procurer le précieux sésame pouvaient malgré tout se consoler devant leur poste de télévision. En tant que plus grosse affiche de la saison, le match était retransmis gratuitement sur une chaîne publique. Par un froid vendredi soir, la pluie tombe par seaux entiers sur Dublin, mais le kop des Bohemians se charge rapidement de réchauffer l’atmosphère avec un craquage massif, accompagné d’une bâche représentant Vincent Cassel dans le film. On peut y lire le message suivant : «Les visiteurs, eux aussi, savent d’où il viennent. Du Sud de Dublin et ils entendent bien le faire savoir. Il ne leur faudra que vingt-trois minutes pour marquer Dalymount Park de leur empreinte et infliger le supplice de la douche écossaise à leurs adversaires. Un coup franc de Greg Bolger tiré du milieu de terrain atterrit sur la tête de Gary Shaw , qui sert Graham Burke, lequel tente sa chance dos au but. Mais sa balle en cloche est repoussée par le poteau de Shane Supple (seul étranger aligné sur la pelouse avec l’Écossais Alexander Gilchrist) et il faut la patte gauche d’un Ronan Finn bien placé pour conclure ce beau mouvement collectif et rentrer aux vestiaires avec un maigre, mais précieux avantage, qui aurait pu être aggravé dix minutes plus tard, si Graham Burke n’avait pas vendangé une occasion en or.Malgré la pluie qui les arrose en raison de l’absence de toiture au-dessus du parcage, les supporters des Shamrock Rovers sont bouillants à la reprise. Malheureusement pour eux, sur le terrain, ce sont les joueurs des Bohemians qui se montrent les plus entreprenants. Les locaux sont comme électrisés et prennent progressivement le dessus sur destrop suffisants. Une abnégation récompensée à l’entame du dernier quart d’heure, celui où tout va se jouer. Dean Casey reprend un corner de la tête et égalise logiquement.Grisés par leur, les hommes de Keith Long tournent désormais à plein régime et enfoncent le clou quelques minutes plus tard grâce à un coup de canon à bout portant de Paddy Kavanagh, laissé seul face à Kevin Horgan. Le stade explose, y compris aux abords de la baraque à frites, près de laquelle les joueurs célèbrent leur avantage, pour le plus grand plaisir des deux tenancières.L’arroseur est arrosé. Lesn’y sont plus, et Dean Casey refait parler toute la puissance de son chef dans la foulée en offrant une copie conforme de son premier but. Un doublé qui tue définitivement le match et permet aux Bohemians d’entamer leur saison de la meilleure des manières. Ce soir, Dublin est rouge et noir.Pour les Shamrock Rovers en revanche, la malédiction du match d’ouverture continue. Sur les huit dernières saisons, l’entame du championnat dess’est soldée par une défaite à cinq reprises. Inutile de préciser que certaines font plus mal que d’autres.