Un poireau qui sent la rose, une relique du temps jadis, un come-back marathonien, un but salvateur à la dernière seconde de la dernière journée de D4 anglaise et une invasion de terrain sous une pluie de bisous. Tout ça, c’est Newport County contre Notts County et c'est aussi le match que vous n’avez pas regardé.

Newport County 2-1 Notts County

Un petit poireau dans un massif de roses

Onze points et quelques secondes plus tard

What a moment! Mark O'Brien scores a late winner to complete @NewportCounty's great escape after being 11 points adrift in March. pic.twitter.com/jVpvm61EWg — Football On 5 (@FootballOn5) 6 mai 2017

That Jimmy Glass moment. Mark O' Brien scored an 89th minute winner to keep Newport County in football league today (pic Huw Evans) pic.twitter.com/BBTnpE3iXE — Matt Cannon (@matthewlcannon) 6 mai 2017

Par Julien Duez

Dans un pays comme la France où le football professionnel s’arrête à la porte du purgatoire, difficile d’imaginer un pays qui compte quatre divisions où taper le cuir est un métier à part entière. C’est pourtant le cas en Angleterre , où la ferveur du peuple pour le ballon rond n'a jamais été mis en doute. L’histoire qui suit ne se passe pas à proprement parler en Angleterre, mais dans la nation voisine du pays de Galles . À l’instar de Monaco qui évolue dans le championnat de France ou de Vaduz dans celui de Suisse , quelques clubs de la nation au poireau ont fait le choix de rester au sein du pays de la rose lors de la création du championnat national en 1992. Et ce samedi 6 mai 2017, les cardiaques n’avaient qu’à bien se tenir.Newport (Casnewydd en gallois) est une petite ville charmante située sur les bords du fleuve Wysg (Usk en anglais). Ses 160 000 habitants, dont 10 000 étudiants, vivent à un quart d’heure seulement de la capitale Cardiff et à une heure de Swansea . Les trois cités font figure d’exception dans le paysage sportif national puisque leur clubs jouent tous dans la fameuse Football League anglaise, formée des quatre premières divisions. Ainsi, Swansea évolue en Premier League, Cardiff en Championship et Newport en League 2. Mais cette dernière connaît une fortune historiquement moins bonne que celle de ses congénères. Ses plus hauts faits d’armes datent en effet des années 1930 et 1940, lorsque Newport squattait la D2 nationale. En dehors de ces vertes années, le club, fondé en 1912, a tout de même connu une participation européenne. C’était lors de la C2 1981, à une époque où les Jaune et Noir avaient remporté la Coupe du pays de Galles qu’ils disputaient alors. Newport avait atteint les quarts de finale, mais échoué aux portes du dernier carré à la suite d'une défaite face au FC Carl Zeiss Iéna. Depuis lors, ils entretiennent une relation d’amitié avec leurs anciens adversaires d’ Allemagne de l’Est.Par la suite, les résultats du club sont en dents de scie. En 1989, il accuse le coup d’une gestion catastrophique et tombe en faillite, avant de renaître de ses cendres dans la foulée, tel un phénix pressé. Mais pour sa première saison, la nouvelle équipe de Newport doit jouer ses matchs à Londres. Le surnom d’lui collera donc naturellement à la peau et ne la quittera plus depuis. En partant du bas de la pyramide du football anglais, les Gallois gravissent un à un les échelons, pour finalement s’établir en League 2 en 2013. De quoi ravir les supporters locaux, pour qui ce retour au football rémunéré rappelle que leur équipe a passé soixante-dix saisons consécutives dans la League.Ce samedi, ils sont 7500 à s’être donné rendez-vous au stade de Rodney Parade pour la dernière rencontre de la saison face à Notts County. La partie ne présente aucun risque pour l'autre équipe de Nottingham, installée bien au chaud dans le ventre mou. Chauffé à blanc par Spytty le chien, la mascotte locale, le public a les foies. Mais pas autant que les joueurs qui ont quatre-vingt-dix minutes pour écrire la destinée de Newport : le maintien en League 2, ou la relégation en National League et le retour dans les affres du football amateur. L’objectif est simple : gagner. Parce que Hartlepool, l’avant-dernier, n’est qu’à deux points. Leyton Orient étant déjà mort et enterré, il reste une place à prendre pour descendre, c’est donc un duel à distance qui s’annonce.Newport revient de loin. Les Gallois ont été lanterne rouge pendant dix journées et à douze matchs du terme, il leur manquait onze points pour valider leur maintien. En enquillant les bons résultats, l'impossible a commencé à être envisagé. Mais Hartlepool s'accrochait bien de son côté également. Heureusement, dans la tiédeur d'un samedi soir qui s'annonce arrosé, le défenseur Mickey Demetriou transforme un penalty sans sourciller à la demi-heure de jeu. Rodney Parade explose, mais la joie ne sera que de courte durée. À l'heure de jeu, le jeune Jorge Grant égalise pour Notts County. Un partout, tout est à refaire. Pire encore, à la 83, on apprend que Hartlepool, mené 0-1 pendant presque quarante-cinq minutes, est parvenu à reprendre le dessus face à Doncaster.L'atmosphère devient électrique, le désespoir se fait de plus en plus sentir. Mais alors que les premiers spectateurs quittent le stade, l'ancien international espoir irlandais Mark O'Brien reprend de volée un service mal réceptionné par l'attaquant Marlon Jackson, entré en jeu un quart d'heure plus tôt. 2-1, alors que la 90minute vient d'apparaître au tableau d'affichage. Dans les gradins, on s'étrangle, on attend le coup de sifflet final, puis on envahit la pelouse de Rodney Parade dans un délire comparable à la victoire d'un David contre un Goliath en Coupe de France . La victoire de Hartlepool a été vaine. Ce sont les efforts de Newport, entamés douze matchs plutôt, qui ont fini par payer. Et c'est un défenseur irlandais barbu de vingt-quatre ans, arrivé à la trêve hivernale, qui s'est chargé de déposer la cerise au sommet du gâteau.En se maintenant en division professionnelle, Newport County est parvenu à rendre possible sa mission impossible. Avec leur maillots jaune-orangé floqués Mr Tom (la confiserie que plus personne ne mange depuis la fin du XXsiècle), lescontinuent leur aventure dans la League la saison prochaine. La cinquième d’affilée. Plus que soixante-six pour battre le record des aînés.