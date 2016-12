Le match que vous n'avez pas regardé

Chaque année depuis l’an 2000, se déroule la BTV Cup, à Thu Dau Mot, au Vietnam. Un tournoi rassemblant des équipes locales, mais aussi de Chine, de Corée du Sud et même du Brésil. Ce samedi, le tenant du titre remettait son titre en jeu lors de la dix-septième édition. En piste, champions !

L'hymne de la FIFA et des bancs vides en guise de cadre

Un Brésilien contre les Brésiliens

La voix est aussi légère que monotone. Presque inaudible. À croire que le commentateur nous présente un documentaire animalier. C’est vrai qu’on entendrait presque les mouches voler au Gò Đậu Stadium de Thủ Dầu Một, au Vietnam. Voilà maintenant seize ans que la capitale de la province de Binh Duong, au nord d’Hô-Chi-Minh-Ville, accueille chaque année la Bình Dương Television Cup,la BTV Cup. Un tournoi amical passant en revue diverses équipes asiatiques (du Cambodge à la Corée du Sud , en passant par les Maldives ), mais aussi ougandaises, slovaques, brésiliennes selon les cuvées... Avec des noms ronflants tels que Đồng Tâm Long An (Vietnam), Express FC ( Ouganda ) ou encore Ayeyawady United F.C. (Birmanie). Ce samedi, les Brésiliens de Bangu Atlético Clube, vainqueurs de la dernière édition et remontés en Serie D pour 2017 (quatrième échelon brésilien), débutaient le tournoi 2016 face aux locaux de Đà Nẵng Club, troisièmes du dernier championnat vietnamien.L’hymne officiel de la FIFA, rien que ça, pour accompagner l’entrée des joueurs. La pression ne risque pas de monter en tribune, les bancs sont désertés. Quelques centaines de spectateurs, quand même, sont rassemblés dans la tribune d’honneur. En gros, là où il y a des sièges. Une photo des joueurs du Bangu Atlético Clube avec le message #ForcaChape, et c’est parti. Les Cariocas ne manqueront pas de pointer le ciel à l’unisson, en hommage aux soixante et onze victimes du crash, quand ils ouvriront le score. En attendant, les belles actions s’enchaînent, mais les pions se font attendre dans le premier acte. Au bord du terrain, on prend soin de se désaltérer. Décembre rime avec début de la période sèche et ensoleillée dans la région. «À l’heure de jeu, la température monte encore d’un cran. Lorsque Matheus Salgado talonne astucieusement pour Rafael Santos dans la surface, ce dernier n’a plus qu’à pousser la balle au fond, à bout portant (0-1, 60). Mais la formation entraînée par Lê Huỳnh Đức (un tel patronyme, ça vous pose un grand coach) répond du tac au tac grâce à Gaston Merlo. L’Argentin place un plat du pied serein entre les jambes du gardien (1-1, 63). Bientôt, c’est l’attaquant brésilien de l'équipe vietnamienne, Eydison, qui coupe un corner, au premier poteau, pour donner l’avantage à Đà Nẵng Club (2-1, 75). En fin de match, Gaston Merlo clôt les débats, au bout d’un contre, après un coup de billard qui lui permet de marquer dans le but déserté par le gardien adverse (3-1, 85). Les Orange tiennent leur victoire.Au lendemain d'une journée de deuil national , décrétée par le pouvoir communiste vietnamien et son président Trần Đại Quang, en hommage à Fidel Castro, la phase de poules de la BTV Cup (deux groupes de quatre, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales) reprend ce lundi. Et Bangu Atlético Clube n’a plus le droit à l’erreur après cette défaite. Pour le dire autrement, la B.A.C. doit éviter une nouvelle bavure.