Le match fou des U17 du PSV

Quatre penaltys, cinq buts, une remontada inespérée et un arrêt de l'attaquant lors du penalty décisif. La rencontre entre les U17 du PSV et ceux du Raja Casablanca a réservé le scénario le plus improbable du week-end.Les deux équipes s'affrontaient dans le cadre de la Coupe internationale Al Kass, une sorte de Mondial des clubs pour les formations U17. Et tout avait parfaitement commencé pour les Néerlandais. Grâce à un triplé de leur attaquant, Sekou Sidibe, ils menaient 3-0 à l'heure de jeu. Mais c'était sans compter sur la révolte des joueurs du Raja Casablanca.D'abord sur une magnifique tête plongée, puis sur penalty, les Marocains réduisent le score. Finalement, dans les dernières minutes, l'arbitre accorde un nouveau penalty à Casablanca. C'en est trop pour le gardien d'Eindhoven qui en profite pour mettre une beigne à un joueur adverse.Logiquement exclu, il est remplacé par son attaquant, Yorbe Vertessen. Un mal pour un bien, puisque quelques secondes plus tard, le Belge détourne le penalty décisif. Un arrêt loin d'être académique, mais qui offre la victoire à son équipe (3-2), éliminant au passage le Raja Casablanca de la compétition.Même Felipe Melo applaudit.