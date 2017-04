Le match démarre enfin au Parc OL

0

Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR — Olympique lyonnais (@OL) 13 avril 2017

Difficile d'y voir clair dans ce qu'il se passe en ce moment au Parc OL !Le flou le plus total règne depuis le début de la soirée dans le Formidable Outil des Lyonnais, où supporters lyonnais et turcs ont connu des moments chauds. Entre les bagarres aux abords du stade, les supporters du Beşiktaş venus en masse qui ont balancé des pétards partout dans les tribunes et l'envahissement de stade qui a démarré peu avant 21 heures, la capitale des Gaules a tout connu ce soir. En bon président courage qu'il est, Jean-Michel Aulas est même allé jusqu'à essayer de replacer les gens lui-même en tribune. La sécurité du stade a fini complètement dépassée, et le coup d'envoi a dû être reporté de 45 minutes.Bonne nouvelle au milieu de cet immense n'importe quoi, la partie a finalement pu démarrer, à 21h45 au lieu de 21h05.