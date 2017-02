Le match Celta Vigo - Real Madrid reporté ?

0

AS: Gale force winds tore off a section of the Balaidos roof on Friday. Unless the situation worsens, Real's game won't be postponed. pic.twitter.com/99rlRWNDKE — M•A•J (@UItraSuristic) 4 février 2017

Le foot, c'est bien, la sécurité, c'est mieux.Alors que les Madrilènes devaient se rendre à Vigo pour y affronter le Celta ce dimanche soir, et ainsi prendre leur revanche de la Coupe du Roi, ils pourront finalement rester tranquillement chez eux pour regarder le derby entre l'AS Saint-Étienne et l' Olympique Lyonnais La faute à une tempête qui s'est abattue sur la Galice et qui, en plus d'avoir abimé la pelouse, a détruit une partie du stade Bala ídos. Le maire de Vigo, Abel Caballero, a par conséquent demandé le report de la rencontre en raison de l'impossibilité d'assurer la sécurité des spectateurs. Ce à quoi la ligue espagnole n'a pour le moment pas encore réagi.Le Real Madrid pourrait donc compter deux rencontres de retard sur ses poursuivants, puisque le match à Valence avait dû être reporté à cause du Mondial des Clubs.