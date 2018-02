Le Maroc remporte le CHAN

NB

Sur le toit de l'Afrique.Le Maroc a remporté dimanche soir son premier Championnat d'Afrique des nations en écrasant le Nigeria 4-0 dans un stade Mohammed V plein à craquer. À domicile, les Lions de l'Atlas ont dominé la compétition de la tête et des épaules et succèdent au palmarès à la République démocratique du Congo Pour rappel, le CHAN a lieu tous les deux ans, en alternance avec la CAN, et a comme particularité d'être réservé aux joueurs évoluant dans leur propre pays. Pas de superstars internationales donc, mais un ancrage local volontaire pour mettre en lumière les talents restés au pays.C'est la première fois que le Maroc remporte la compétition, qui fête cette année sa cinquième édition. Pour l'anecdote, c'est Ayoub El Kaabi, attaquant de la Renaissance de Berkane, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a aussi terminé meilleur buteur avec neuf pions en six matchs.Prochaine étape, aller chercher la Coupe du monde en Russie cet été.