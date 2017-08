Le Maroc candidat à l'organisation du mondial 2026

AH

Absent des quatre dernières coupe du monde, le Maroc a peut-être enfin trouvé la solution pour en disputer une : l'organiser.Premier pays africain a avoir décroché un point dans un mondial (1970), le Maroc n'a plus participé à une coupe du Monde depuis 1998. Une situation qui ne peut plus durer, et que les Lions de l'Atlas espère bien changer. Alors, en attendant de retrouver le niveau sportivement, les Marocains se lancent dans la course pour organiser le Mondial 2026.La Fédération Royale Marocaine de football a annoncé avoir déposé officiellement sa candidature pour l'édition 2026 au près de la Fifa. Il s'agit là de leur cinquième essai, après les échecs de 1994, 1998, 2006 et 2010. Deuxième candidat en liste, le Maroc a déjà fort à faire puisque pour l'instant le seul adversaire officiel est la triplette États-Unis, Mexique et Canada