Le Maroc avale la Slovaquie, le Chili croque la Serbie

Les Lions de l'Atlas ont rugi.Face à une Slovaquie qui n'était pas venu les regarder jouer à Genève, les hommes d' Hervé Renard ont finalement réussi à triompher des coéquipiers de Milan Škriniar, ce lundi en Suisse, Genève (2-1). Ce sont pourtant les Slovaques et Gregus (0-1, 59) qui vont ouvrir le score histoire de tester les nerfs marocains. Renard choisit alors de faire sortir Boutaïb pour El Kaabi, révélation du dernier Chan 2018. Un choix payant, puisqu'à peine quatre minutes plus tard, il permet aux Lions de revenir à hauteur de la bande à Hamšík (1-1, 64). Très certainement inspiré par cette entrée en jeu, Younès Belhanda sort de son chapeau et donne une précieuse victoire aux siens (2-1, 74). Le Maroc aura le droit à une dernière revue d'effectif ce samedi face à l'Estonie.Dans une autre rencontre du soir, qui opposait le Chili et la Serbie à Graz en Autriche, le Chili a attendu la toute fin de rencontre pour faire la décision (1-0). Un but d'Alavés Maripán (88) a suffi au bonheur des Sud-Américains, qui se sont donc permis de remettre du doute dans la tête des Serbes qui n'étaient certainement pas venus pour ça. Allez, on oublie tout ça, le Mondial commence dans dix jours.