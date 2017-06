Le Malherbe Normandy Kop veut la peau de Garande

AH

Normands pas contents.Si le Malherbe Normandy Kop n'est pas le plus connu de monde ultra, il pèse bien au sein du SM Caen . Après avoir lancé une consultation populaire lors de la campagne d'abonnement, par laquelle les supporters ont largement souhaité un départ de Garande, le MNK hausse le ton dans un communiqué Les supporters réclament le départ de Patrice Garande et appellent à un «» , afin de ne pas revivre «» en tribune et sur le terrain. Le Kop dénonce aussi la politique du club qui vend trop vite les jeunes perles du centre de formation, ainsi que la communication du club jugée «» . Très tendue depuis février, la situation entre Garande et le public caennais est proche du point de rupture.Sans Nicolas Seube , tout fout le Caen