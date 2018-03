Le mal-être d'André Gomes

LR

Tout va bien au FC Barcelone . Tout, sauf André Gomes , qui confirme chaque jour un peu plus son statut de flop et le vit de plus en plus mal.Le milieu de terrain portugais de 24 ans a évoqué dans une interview accordée au magazineson mal-être : «, a indiqué le joueur arrivé en Espagne à l'été 2016.Le mal-être de l'ancien joueur du Benfica se propage même en dehors du terrain : «» .