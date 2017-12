Le maire de New York a proclamé « Andrea Pirlo Day » le 6 décembre 2017

I couldn't be more grateful and glad to be part of this celebration day. New York is not only the wonderful city where I've decided to retire, this is the city where people work hard everyday to reach their goals. I couldn't be prouder to inspire all of the young newyorkers and to show them that everyone deserves to realize their dreams. Thank you Mayor De Blasio for this awesome opportunity Une publication partagée par Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) le 7 Déc. 2017 à 6h40 PST

JB

New York n'oubliera pas le Maestro.Bien qu'en fin de parcours lors de ses trois années passées au New York City FC, Andrea Pirlo a semble-t-il ravi les New-Yorkais de sa présence en MLS. Après l'annonce de la retraite de l'Italien , il y a quelques semaines, le maire de la Grosse Pomme, Bill De Blasio, a voulu marquer le coup et a annoncé au cours d'une cérémonie que le mercredi 6 décembre 2017 serait le « Andrea Pirlo Day » dans la ville de NY., a déclaré De BlasioLe milieu de terrain a réagi à cette annonce : «À quand l'empreinte de son fabuleux pied droit sur Hollywood Boulevard ?