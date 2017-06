Le maillot third du TFC au couleurs de la Suède

1

Quand les Français narguent les Français...Vendredi dernier, la France perdait sur le fil face à la Suède , en éliminatoires du Mondial 2018. Une défaite qui pourrait couter cher aux Français, qui ne sont plus maitres de leur destin, et qui a été principalement causée par la superbe prestation d' Ola Toivonen et Jimmy Durmaz . Les deux Toulousains ont d'ailleurs été félicités par leur club, d'une drôle de manière.En effet, le club haut-garonnais a publié sur son compte Twitter, le « Maillot Third » du TFC la saison prochaine. Un maillot tout jaune avec des rayures bleues, exactement comme celui du pays scandinave : «» a ajouté le club occitan à la photo. Il s'agit à priori d'un magnifique troll.Un maillot gabonais pour le PSG