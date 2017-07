Toute la saison les maillots du #MHSC porteront la mention "1943 LOULOU 2017" en hommage au Président Louis Nicollin pic.twitter.com/HrdBifeLWM — MHSC (@MontpellierHSC) 12 juillet 2017

Grand amateur de maillots, Louis Nicollin en avait réuni environ quatre-mille dans un musée personnel qu’il ouvrait ponctuellement au public et, perché sur son gros nuage, il veillera certainement à ce que sa collection soit complétée par cette tunique collector.En effet, le MHSC a réservé un bel hommage à Loulou Nicollin en présentant aujourd’hui ses nouveaux maillots, où on retrouve le surnom de son mythique président, accompagné de ses dates de naissance et de décès.Une liquette qui régale la chique.