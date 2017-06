Le maillot du Barça interdit aux EAU

TP

Fans du Barça , attention !Si vous avez prévu de passer vos vacances à Abu Dhabi, ne mettez pas votre maillotflambant neuf floqué « Messi > CR7 » dans votre valise ou alors si vous voulez absolument montrer vos couleurs, prenez un maillot vintage. Non, ce n'est pas parce que le président émirati est un aficionado du Real Madrid mais à cause de l'inscriptionsur le devant du maillot catalan. En effet, le Qatar est boycotté par plusieurs pays dont les Émirats Arabes Unis ( EAU ) à cause de son rôle supposé dans le financement du terrorisme international. Le Qatar a évidemment démenti les allégations selon lesquelles il supporte des groupes militants armés.Un sympathisant attrapé avec un maillot portant la mentionaux EAU risque jusqu'à 125 000 euros d'amende et quinze ans de prison.À ce prix là, mieux vaut peut-être supporter l' AS Nancy-Lorraine