Le maillot de Guingamp fait polémique

Et si l'En Avant Guingamp faisait marche arrière ?Capitale mondiale du foot dimanche soir pour la réception du PSG et le possible premier match de Neymar en L1, Guingamp a décidé de faire les choses en grand. Si le Roudourou sera en folie, c'est tout le club qui prépare une soirée spéciale. Déjà parce qu'un match du dimanche soir sur Canal ça se fête, mais surtout parce que l'EAG sera au centre des préoccupations malgré elle, et donc retransmise dans le monde entier.Une occasion qui a donné des idées au service com' de l'EAG, qui a lancé l'opération «» pour, semble-t-il, faire jouer les irréductibles Bretons en vert et noir ce dimanche. Expérience qu'ils avaient déjà tentée jadis…Une décision qui ne passe absolument pas parmi les supporters guingampais, qui fustigent le club d'un tel affront et l'accusent de surfer sur la vague Neymar La fameuse Kerbratonite…