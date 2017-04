Le magnifique but de David Villa

0

Qui a dit que David Villa était mort ? https://t.co/36AoaWn8PL — Le Corner (@LeCornerYtb) 15 avril 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Partir en MLS, ça ne gâche pas forcément la carrière d'un joueur.À 35 ans, David Villa ne cesse d'éblouir. L'Espagnol, engagé avec New York City depuis 2014, a marqué 43 buts en 68 matchs. Et il ne s'arrête plus. Hier soir,nous a offert un but somptueux. Du toucher, de la puissance, de la, tout est parfait dans ce lob, alors que le but n'était pas évident.» Quand Pirlo dit ça, c'est bon signe. Le trentenaire en est à quatre buts en six matchs pour l'instant dans la conférence Est, et son équipe est première du championnat.