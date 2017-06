Le M1860 ne répond plus

SOFOOT.com // Allemagne // TSV 1860 Munich

L'autre club de Munich est au plus mal depuis plusieurs années. Cette fois, il n'a pas su sauver sa peau à la dernière minute et file vers une place en D4 très loin de son rang et de son histoire. L'autre locataire de l'Allianz Arena est le nouveau monstre sacré de l'Allemagne perdu dans les bas-fonds.

1