Le Lucas de Marseille

Parti en Italie l’an dernier et jamais véritablement considéré comme un élément important à l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos est en train de prendre tout le monde à contre-pied. Car son début de saison, aussi peu dense soit-il, est réussi. Est-ce enfin la saison de la révélation pour l’Argentin de 23 ans ?

Un Ocampos tout neuf

Par Florian Cadu

Le but n’est pas des plus esthétiques. Mais en réalité, la beauté du geste ou celle de l’action importent peu. Le compteur affiche la 88minute, l’ Olympique de Marseille vient enfin de faire sauter la défense nantaise et Lucas Ocampos exulte. Outre le fait qu’il donne les trois points à son équipe, son pion inscrit à l’arrachée de l’épaule-poitrine est le premier qu’il marque sous les couleurs phocéennes depuis le mois d’août 2015. Il y a deux ans, donc. De quoi hurler ostensiblement toute sa joie aux yeux de ses partenaires.Car voilà : depuis le récent début de saison, l’Argentin déjoue pas mal de pronostics. Envoyé en prêt en Italie depuis un an (au Genoa puis à Milan, où ses statistiques se limitent à trois buts et une passe décisive en 29 rencontres de Serie A), Ocampos n’était pas censé revenir sur la Canebière. Celui que Marcelo Bielsa a attiré début 2015 pour sept millions d’euros en provenance de l’AS Monaco n’avait en effet jamais convaincu à Marseille . Jamais vraiment titulaire, jamais vraiment considéré comme un joueur phare de l’effectif, Lucas avait déçu et beaucoup pensaient ne jamais le revoir porter le maillot bleu et blanc. Sauf que le Genoa , qui aurait été obligé de conserver le joueur si ce dernier avait marqué au moins sept pions, n’a pas levé l’option d’achat de huit millions d’euros. Ce qui a beaucoup surpris Rudi Garcia , l’entraîneur français trouvant cette valeur bien faible au regard de la qualité du bonhomme. «, a ajouté le technicien dans les colonnes deRaison pour laquelle le coach fait actuellement jouer son protégé : une titularisation face à Ostende lors du match retour comptant pour le troisième tour préliminaire de Ligue Europa, une entrée à l’aller et 29 minutes en Ligue 1. Résultat : un but contre les Canaris, de gros efforts défensifs contre les Belges et une impression de changement chez l’ex-Monégasque. Comme si le football italien l’avait énormément enrichi d’un point de vue tactique. Mais si Ocampos jouit de la confiance de Garcia et répond, pour le moment, à ses attentes, c’est aussi parce qu’il s’est investi dans le projet du club dès son retour en France et a travaillé pour montrer qu’il souhaitait être de la partie. «, assurait-il dès le mois de juillet, toujours dans(...)Toute la question est là : le Sud-Américain peut-il s’imposer à Marseille , ce qu’il considère comme «» , et «» , comme il l'a ambitionné face à la presse après le succès à Nantes ? Le chemin reste long au vu de la concurrence qui va augmenter avec l’arrivée d’un nouvel avant-centre d’ici la fin du mercato. Valère Germain étant parti pour revendiquer un statut d’indiscutable, Dimitri Payet et Florian Thauvin demeurant des valeurs sûres pour Garcia, Clinton Njie et Rémy Cabella (même s’il serait sur le départ) ciblant le même objectif qu’Ocampos, celui-ci va devoir serrer les dents et continuer à être décisif lorsqu'il aura du temps de jeu pour grimper dans la hiérarchie. Pas facile. Mais pas impossible. Après tout, qui aurait cru l’été dernier qu’il se retrouverait un jour dans l’effectif de l' AC Milan ? Et qui aurait cru il y a encore quelques mois qu’on verrait de nouveau les supporters olympiens applaudir son sourire trop rarement observé au stade Vélodrome ?