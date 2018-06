Le LOSC viserait Rémy et Torres

AH

Les Dogues ressortent les crocs.Très offensif et dépensier l’été dernier sur le marché des transferts, le Losc sera cette fois contraint à plus de finesse puisque la DNCG a encadré ses transferts et sa masse salariale. Ce qui n’empêche par Gérard Lopez d’être ambitieux, au vu de ses propos au micro de RMC : «Or, les cadres, ça peut coûter cher. Mais Luis Campos serait sur le point de tenter deux beaux coups selon. Le premier concerne Loïc Rémy , 31 ans, huit buts cette saison et sous contrat avec Las Palmas jusqu’en 2019. En conflit avec son club, l’ancien Marseillais a terminé sa saison du côté de Getafe et chercherait à quitter le club. L’autre piste de Campos mène à Fernando Torres . Laissé libre par l’ Atlético Madrid , l’attaquant de 34 ans est annoncé au Japon du côté du Sagan Tosu, mais ne serait pas insensible quant à l’idée de découvrir un nouveau championnat européen.Campos et Lille aux merveilles.