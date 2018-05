Le LOSC se sauve, Nice s'accroche à l'Europe

Dans un multiplex stressant pour quasiment tout le monde, le LOSC sauve sa saison en arrachant son maintien en Ligue 1 face à Dijon (2-1). À la suite de sa claque reçue à Bordeaux (4-2), Toulouse devra se battre pour assurer sa place en barrage avec Troyes, tenu en échec à Montpellier (1-1). En haut, Nice a marché sur Caen (4-1) et jouera sa place en Ligue Europa à Lyon le week-end prochain.

L'équipe de la journée : Lille OSC

Meilleur fossoyeur de la journée : Martin Braithwaite

Le but de la journée : Dimitri Liénard

Le chiffre inutile de la journée : 230

Et sinon quoi de neuf ?

Les résultats de la 37e journée

Des gardiens en bois, des dribbles à dix mètres du but sans la technique de Neymar , un trident Benzia-Malcuit-Mothiba de feu, et cela fait désormais deux matchs renversés qui offrent au LOSC sa place pour la Ligue 1 la saison prochaine. On comprend mieux pourquoi Christophe Galtier disait que ses joueurs «» . Ça ne tenait qu'à un fil, ce fut folklorique par moments, mais ce LOSC -là est bel et bien maintenu et il n'y a que ça qui compte finalement.Du sang-froid, deux coups de couteaux et une victime au sol. L'assassin se nomme Martin Braithwaite , 26 ans, international danois, et il faut dire qu'il connaissait particulièrement bien sa victime du soir. Les propos tenus par cet ancien joueur du TFC quelques jours plus tôt auraient dû mettre la puce à l'oreille des enquêteurs : «. » L'Assassin Royal.Les mains d' Anthony Gonçalves sont plaquées sur son visage. Liénard sait qu'il a sous ses crampons la possibilité de maintenir le Racing Club de Strasbourg avec ce coup franc à l'extrême limite de sa surface. Le chrono indique la 90minute de jeu, la dernière avant le temps additionnel. Dimitri le sait, c'est la dernière cartouche pour enlever les trois points ce soir à la Meinau, qui retient son souffle. Le coup de sifflet retentit, Liénard s'élance et envoie un bonbon dans la lucarne opposée de Gorgelin. Le reste appartient à l'histoire désormais. Strasbourg est sauvé.Comme le nombre de matchs de Thiago Motta disputés sous la tunique du Paris Saint-Germain. Ta vision, ta, ton vice manqueront énormément au football cher monsieur.Pour son dernier match à domicile, l' OGC Nice s'est permis de tranquillement gifler le très malade Stade Malherbe Caen (4-1). Balotelli a régalé, Saint-Maximin s'est amusé et Diomandé est parti à la douche le premier. Heureusement pour Caen, le dernier match de la saison face au PSG ne sera pas aussi important que l'an passé.L'ESTAC n'est pas mort ! En allant chercher le match nul à Montpellier Troyes se rapproche à une longueur de Toulouse. Quel dommage, en revanche, qu' Adama Niane n'ait pas réussi à pousser le cuir au fond des filets sur la dernière action.Dans un match qui n'intéressait très certainement que les lecteurs de Nantes est allé s'imposer tranquillement à Angers dans le derby 2-0 grâce à Lima et Coulibaly. Et ce, malgré un match encore terriblement médiocre d' Emiliano Sala . Encore un, donc.une lanterne rouge. Les Grenats enchaînent une 23défaite en L1 sur la pelouse d' Amiens , qui en profite pour doubler Dijon