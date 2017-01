Le LOSC se paie l’OL

Dominateurs durant une grande majorité de la rencontre, les Lyonnais se sont heurtés à un grand manque de réalisme et un excellent Enyeama. Suffisant pour perdre un match à leur portée. Dommage.

Lyon 1-2 Lille

Benzia se rappelle au bon souvenir de son ex

Benzia, encore lui

Les yeux dirigés vers le sol, Mathieu Valbuena est perdu dans ses pensées. Dans ces dernières défilent sûrement ses deux frappes qui sont venues rencontrer la transversale d’Enyeama. Deux frappes qui auraient pu tout changer. Sauf qu’à ce moment précis, à dix minutes de la fin du match, c’est en déstabilisant Corchia dans sa propre surface que Valbuena vient de faire basculer la rencontre. Dans la foulée, Benzia transforme la sentence et offre une victoire aux siens. Rappelant à Valbuena et aux Lyonnais que certains matchs sont une question de millimètres.L’occasion est belle pour l’OL de revenir à cinq points du PSG avec, en plus, un match en retard. Encore faut-il gagner pour cela. Et la victoire, justement, les Lyonnais font tout pour la concrétiser au plus vite. Il ne faut d’ailleurs pas plus de dix minutes pour voir Valbuena enrouler une merveille de coup franc qui vient s’écraser sur la transversale d’Enyeama. Bien dans leur match, les locaux ont clairement le monopole du ballon, dictant le rythme de ce premier acte. Pour autant, les Lillois tiennent le coup. Mieux, ils ouvrent même le score contre le cours du jeu. Benzia, ancien pensionnaire de la maison lyonnaise, est à la réception d’une belle offrande de Sankharé pour ouvrir le score et lancer les hostilités. Contre toute attente, l’OL regagne donc les vestiaires en position défavorable.Secoués par ce but lillois, les Lyonnais n’ont toutefois pas l’intention de baisser les bras. La seconde période est à peine lancée que, déjà, les hommes de Bruno Génésio investissent le camp nordiste. Rafael , tout d’abord, met Enyeama à contribution d’une belle tête. Puis les occasions lyonnaises se multiplient à l’image de Memphis, Valbuena – touchant encore la barre –, puis Tolisso sans qu’aucun ne parvienne à remettre les compteurs à égalité.Et comme souvent dans ce genre de configuration, c’est l’équipe dominée qui parvient à s’en sortir. Et contre le cours du jeu, encore : Valbuena déstabilise Corchia dans la surface, permettant ainsi à Benzia de s’offrir un doublé. Lacazette a beau réduire le score sur un penalty qu’il obtient lui-même, c’est trop tard, Lille repart du Parc OL avec trois points dans la besace. Appelons ça le réalisme.