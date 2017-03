Le LOSC passe au buzzer !

297

À la suite de la qualification tout en maîtrise de Fréjus Saint-Raphaël face à Auxerre , les joueurs de Bergerac se sont peut-être dit : «» Malheureusement, la magie de la coupe opère rarement deux fois la même semaine. Une règle que les Lillois, cruels, vont se charger de rappeler à leurs adversaires.L'exploit ? Le public du stade Jean-Antoine-Moueix de Libourne y a forcément cru. Car pendant 94 minutes, leurs protégés ont réussi à maquiller les trois divisions qui les séparent du LOSC . Dominés, mais bien regroupés dans leurs derniers mètres, les Bergeracois cherchent avant tout à bien défendre. Et ça marche : en première mi-temps, les Lillois n'enregistrent qu'une seule frappe dans la surface périgourdine. Elle est l'œuvre d'Éder, juste avant la pause. À la suite d'une merveille de passe de Sliti, le Portugais enchaîne contrôle et frappe, mais Dolivet anticipe bien et en profite pour chauffer ses gants. Deux minutes plus tôt, le LOSC était tout près d'encaisser le premier but de la partie. Sur une sublime cagade de Maignan, – tout sauf rassurant ce soir – Pinto hérite du ballon à l'entrée de la surface, mais sa frappe fuit le cadre.Si durant les quarante-cinq premières minutes, les Nordistes ne sont pas parvenus à marquer, ils ont tout de même bien usé la troupe de Fabien Pujo. Enfin, Lille trouve des espaces et parvient à se montrer dangereux. C'est d'abord Sliti qui fait parler la poudre, mais sa frappe est trop croisée, il est imité par Amadou, quatre minutes plus tard, qui arme une belle reprise sans trouver le cadre. À force de pousser, le LOSC trouve la faille. À l'inverse de ses coéquipiers, Rony Lopes fait preuve d'une précision d'orfèvre au moment de piquer sa balle face au portier adverse. 1-0, Lille sort du piège tendu par les locaux, mais continue de trembler. Finalement, à la 92, sur corner, le capitaine Kamissoko remet les deux équipes à égalité. La prolongation approche. C'était sans compter sur ce diable d'Éder, qui conclut parfaitement un joli mouvement collectif dans les tout derniers instants de la partie (90+4). 2-1, le score ne bougera plus.Certes, Lille affrontera Monaco en quarts, mais si les hommes de Franck Passi comptaient se rassurer grâce à ce match après la piteuse copie rendue à domicile contre Bordeaux (2-3) , c'est raté. Côté Périgourdins, on aura des regrets, forcément, mais cette élimination va permettre de se concentrer sur l'objectif principal : la montée en National. Enfin, ayons tous une pensée pour les supporters de Bergerac, sur qui Eder vient de passer une vilaine deuxième couche.